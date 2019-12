Hackathon sulla Qualità della vita: tra i giovani data scientist in gara vince la app trova-città

La giuria e gli elaborati

I progetti realizzati dagli studenti sono quindi stati sottoposti a una giuria composta da Andrea Maurino, professore associato presso l’università Bicocca; Marco Fattore, professore associato presso la Bicocca; Luca Tremolada, giornalista del Sole 24 Ore-Nòva; Marco Guerra, data analyst dell’ufficio studi del Sole 24 Ore. Questi i progetti premiati nel corso della serata di celebrazioni dell’anniversario.

Il primo team, come anticipato, ha «saputo interpretare il significato più alto della data science», come si legge nella motivazione della giuria. La capacità di connettere le informazioni provinciali contenute nella banca dati con la domanda dell’utente/lettore ha permesso ai ragazzi di elaborare un tool in grado di interpretare le informazioni in base alle richieste dei più giovani che si interrogano: dove è meglio trasferirsi in base alle esigenze di chi vuole fare impresa oppure, ad esempio, mettere su una famiglia?

Il secondo premio, invece, è andato al team di matricole dell’università Milano-Bicocca che ha saputo progettare un tool interattivo in grado di rappresentare in modo sintetico la complessità dei dati per ogni città. La visualizzazione proposta dai ragazzi consente di leggere i dati in modo interattivo, individuando trend e risultati inediti tra gli indicatori.

Una menzione speciale, infine, è stata consegnata dalla giuria al terzo team di ragazzi che ha presentato una data visualization in grado di raccontare, in modo sintetico, i principali trend dei trent’anni: il divario tra nord e sud del Paese; l’importanza del mercato del lavoro nella qualità della vita della popolazione; l’andamento altalenante degli indicatori in base alla congiuntura economica. Il team ha saputo descrivere con numeri e grafici «l’impatto della crisi economica del 2008 declinandola per le città presenti nel dataset», si legge nella nota della giuria.