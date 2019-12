Hacker e speculatori, così venivano violati i segreti della Bank of England I flussi di trasmissione della banca centrale venivano dirottati all’esterno con 10 secondi di anticipo, a vantaggio di hedge funds che pagavano profumatamente per l’anticipo delle informazioni. I sospetti sono caduti su società esterne alla BoE di Simone Filippetti

Spie, speculatori, fuga di notizie, violazione di segreti, vendita di informazione riservate, pirati informatici, insider trading. La Banca d’Inghilterra, la più importante istituzione finanziaria britannica, che stampa sterline e guida la politica monetaria, si ritrova sotto l’albero di Natale travolta da uno scandalo che sembra uscito da un film di James Bond. Solo che non ci sono agenti segreti o spericolati inseguimenti in auto, ma meno adrenalici algoritmi e pirateria informatica.

Uno scandalo finanziario in piena regola, un mercato nero di informazioni sensibili, investe la Bank of England (BoE) proprio quando ha finalmente sciolto – dopo mesi di limbo – il nodo sul futuro governatore: un’indagine interna ha scoperto che dentro alle sue segrete stanze, in teoria tra le più impenetrabili al mondo,ci sono delle talpe che vendevano in anticipo gli audio delle riunioni, materiale sensibilissimo in grado di muovere i mercati.

I flussi di trasmissione online della BoE, in particolare le conferenze stampa in cui si annunciano le future mosse sui tassi di interesse e le decisioni di politica monetaria, venivano inviate in anticipo ad alcuni hedge fund, i fondi speculativi, prima che fossero trasmesse al pubblico.

Tutto si giocava sul filo del rasoio: la fuga di notizie avveniva circa 10 secondi prima della messa in onda ufficiale. Briciole di tempo che però, nell’epoca della finanza robotizzata, degli algoritmi e del trading automatico governato dai computer, davano un vantaggio enorme, un’asimmetria informativa in grado di far guadagnare milioni di sterline. E in ogni caso totalmente illegale.

In 10 secondi un algoritmo può chiudere centinaia di operazioni speculative e ottenere enormi guadagni. Il fatto che fossero guadagni illeciti preoccupava poco una serie di trader che pagavano profumatamente chi gestiva la piattaforma informatica.