Usa, elezioni 2020: Trump nel mirino degli hacker iraniani

Già a luglio, nel corso di un evento ad Aspen, in Colorado, il vicepresidente di Microsoft Tom Burt aveva denunciato come l'Iran fosse impegnata, al pari di Russia e Corea del Nord, in una campagna che prevede regolari cyberattacchi contro l'America. Ma finora le vittime individuate erano state organizzazioni non governative o think tank vicini alle campagne dei vari candidati alle presidenziali del 2020. Ora invece emerge come obiettivo dell'offensiva siano direttamente i soggetti politici coinvolti nel processo elettorale. Un salto di qualità che preoccupa non poco. Ancora vivissima infatti è la ferita delle interferenze russe sul voto del 2016.