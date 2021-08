Hacker russi, anche Accenture colpita da ransomware: rubati dati

2' di lettura

Accenture comunica di aver subito un furto di dati, ma di entità limitata, a quanto riferisce dopo un annuncio dei criminali che hanno compiuto l'attacco. Si tratta della gang Lockbit, russa e già colpevole degli attacchi ad aziende italiane dei giorni scorsi (Erg, Salini, tra gli altri).

I criminali stanotte hanno pubblicato sul proprio sito sul dark web un ultimatum affermando di avere sottratto i dati della multinazionale della consulenza. Con un riscatto, di entità non comunicata: ma chiedono ad Accenture di contattarli, “per acquistare i dati”. La minaccia implicita è che, altrimenti, venderebbero o pubblicherebbero questi dati.

L'ultimatum scadrebbe oggi, “ma di solito questi criminali non rispettano i termini”, dice Alberto Pelliccione, di Reaqta.

«Attacco di entità limitata, abbiamo subito isolato le aree colpite», comunica Accenture.

«Significa che hanno trovato dove sono entrati e hanno isolato l'area, così i criminali non possono rubare altri dati», spiega Paolo dal Checco, informatico forense. «Notevole che i criminali abbiano dato un ultimatum di così breve durata; è davvero inusuale e confermerebbe che sono riusciti a rubare solo pochi dati. Danno poco tempo all'azienda per spingerla a pagare prima che questa si accorga della scarsa rilevanza dei dati», aggiunge.

«Tuttavia potenzialmente un furto di dati a una grossa azienda di consulenza, con migliaia di clienti, è preoccupante», aggiunge. «Perché in quei dati rubati ci possono essere informazioni di clienti. Magari password con le quali entrare nelle loro reti per rubare altri dati ancora», spiega.

Un po' come successo a Erg, dove i criminali di Lockbit sono entrati passando dal suo fornitore Engineering (e qui sono entrati passando dalla rete di un suo cliente, vulnerabile all'attacco).Accenture è una società che dà anche consulenza per la cybersecurity e si è sempre opposta al pagamento di riscatti; motivo per cui Lockbit l'ha presa di mira: per metterne in dubbio l'affidabilità, quindi colpendola nella reputazione. È quanto si legge nello stesso annuncio dei criminali, che accusa Accenture di avere sevizi carenti dal punto di vista privacy e security.

«Ma un attacco di questo tipo può colpire chiunque, anche i sistemi più protetti – spiega Dal Checco. È sempre possibile per un criminale trovare un computer, connesso alla rete aziendale, vulnerabile. Per esempio un collaboratore o consulente in smart working». A Regione Lazio è successo proprio questo, secondo le fonti ufficiali: violando un computer di un dipendente in smartworking, a Frosinone, i criminali (la gang Ransomexx) sono riusciti ad avere un ampio accesso ai sistemi della Regione e quindi hanno potuto bloccarne dati di importanza critica.

«Dato che un attacco può sempre andare a segno, la sicurezza di un sistema ora si riflette nella capacità di limitare i danni, isolando l'ingresso illecito; affinché i criminali abbiano accesso solo ai dati visibili tramite il computer o l'account violati. E non ad altri».Potrebbe essere proprio quanto accaduto ad Accenture; ma se ne avrà certezza solo quando i criminali riveleranno le proprie carte. O il proprio bluff.