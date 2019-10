Haello (Lecce)

“HAELLO_wearable bio interfaces for the performance” elabora dati fisici e biologici del corpo di performers, danzatori e attori tramite delle “bio interfacce” indossabili per generare ambienti digitali audio e/o visuali in tempo reale durante la messa in scena. E' promosso da STEAM Atelier, ente no profit che diffonde il pensiero interdisciplinare attraverso la didattica delle arti dei nuovi media.

www.steamatelier.eu