Haier cresce a due cifre sul mercato europeo

Haier smart home, la multinazionale cinese che controlla gli asset dell’ex Gruppo Candy, chiude il 2021 con una crescita del 15,8%, per un fatturato di 227,5 miliardi di renmimbi. Haier Europe, che ha il suo quartiere geenerale in Italia, ha raggiunto l’anno scorso un fatturato record per la società, pari a 19,74 miliardi di renmimbi (circa 2,8 miliardi di euro), con un aumento del 20% su base annua. Ora Haier è il quarto produttore di elettrodomestici nella regione, con una quota di mercato dell’8,1%.

«Nonostante tutte le difficoltà, siamo rimasti focalizzati sulla nostra strategia - ha dichiarato Yannick Fierling, ceo di Haier Europe –. Sono orgoglioso di come siamo riusciti a ottenere una crescita eccezionale e risultati positivi, perseguendo la nostra visione di diventare la prima scelta dei consumatori per le soluzioni in ambito smart home. Questi risultati sono un chiaro stimolo per tutti noi in Haier Europe a rafforzare ulteriormente la nostra mission di guidare il futuro degli ecosistemi IoT e degli scenari connessi».

Nell’anno Haier Europe ha consolidato il suo posizionamento nel campo della connettività e dell’IoT con una strategia che intende portare l’azienda tra i primi tre produttori di elettrodomestici in Europa. La robusta crescita dei ricavi e dei margini di profitto è attribuibile, nel giudizio dell’azienda, alla soddisfazione delle esigenze di diversi gruppi di utenti grazie all’ottimizzazione del portafoglio multi-brand - Candy, Hoover e Haier.

Nel 2021 l’azienda ha completato la costruzione di due nuove fabbriche in Romania e Turchia specializzate rispettivamente nella produzione di frigoriferi e asciugatrici; entrambe sono progettate per accelerare la strategia di go-to-market e soddisfare al meglio la domanda dei clienti.