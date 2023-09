Haier, piano da 150 milioni di euro Rilancio su Candy e crescita in Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Passa anche dall’Italia e da un marchio iconico come Candy la strategia di Haier per rafforzarsi in Europa e continuare a crescere in un contesto di mercato sempre più complicato per il mondo dell’elettrodomestico. Il Gruppo cinese, che nel 2019 ha rilevato per circa 500 milioni gli asset della famiglia Fumagalli, punta alla leadership di un mercato italiano che vede oggi l’ex Whirlpool alle prese con la transizione verso la nuova proprietà turca (Arcelik controlla il 75% degli asset europei) e con Electrolux, secondo i rumors di mercato, a rischio vendita.

Il piano italiano di investimento di Haier per i prossimi 5 anni è di 150 milioni. Il Gruppo è pronto inoltre, a partire dal 2024, al rilancio del marchio Candy. L’obiettivo è confermare, nonostante i venti contrari, la crescita in Europa dove oggi, secondo Euromonitor, è il quarto operatore per dimensioni, con una quota dell’8,3% e 7 impianti produttivi. L’ambizione è chiudere anche il 2023 a doppia cifra, portando il giro d’affari vicino ai 4 miliardi.

Il Gruppo nel frattempo non nasconde l’interesse per l’m&a. I più recenti rumors accostano a Haier il dossier Electrolux (già approcciato nei mesi scorsi, sempre secondo indiscrezioni di mercato, dalla cinese Midea): il ceo europeo di Haier Yannick Fierling, parlando col Sole 24 Ore a margine di Ifa – la principale fiera del comparto, a Berlino – elude la questione spiegando che «Haier, nel contesto della sua politica di m&a, continua a guardare a potenziali target; i big deal - aggiunge - attirano l’attenzione dei giornali, ma la verità è che sempre più spesso la crescita per linee esterne passa per la costruzione di un ecosistema più ampio: energy management, riscaldamento, aria condizionata, fornitura di energia. Spesso si tratta di realtà piccole, come nel caso recente dell’italiana Europaltners, che ci permette però di fare un salto in avanti nel mondo dell’assistenza. Le opportunità sul mercato, in Italia e in Europa, sono numerose. Se l’obiettivo è offrire ai consumatori un premium brand, come nel caso della nuova linea Casarte presentata qui a Berlino, bisogna essere in grado di offrire anche I servizi».

Resta il fatto che, con l’ambizione di raddoppiare i ricavi entro il 2028 (dopo avere aumentato di 5 volte il fatturato dal 2019 a oggi), la capacità produttiva del Gruppo deve necessariamente crescere. Haier ha recentemente inaugurato una fabbrica di lavastoviglie in Turchia, e un’altra di frigoriferi in Romania. «Al momento la dimensione è corretta – spiega Fierling -, anche perché possiamo bilanciare la nostra capacità produttiva europea con quella detenuta in Cina». Il mercato sta affrontando una fase difficile, con un calo della domanda e un repentino cambiamento di scenario dopo il rimbalzo post Covid: «il grande quesito – spiega Fierling – è capire se e quando rimbalzerà. Nonostante questa contrazione, però, Haier sta crescendo ancora, con un incremento del 29% nel primo semestre; anche la seconda metà è positiva: prevediamo di sfiorare nel 2023 i 4 miliardi di fatturato, contro i 3,2 dell’anno scorso».

Il Gruppo intanto è pronto per il rilancio di Candy, con l'obiettivo di sfruttare «potenzialità ancora inespresse» e alzare l’asticella del valore del brand. «Abbiamo aumentato gli investimenti su prodotto e marchio – spiega Fierling - accelerando rispetto al programma iniziale. Nei prossimi mesi presenteremo un nuovo forno, prodotto in Turchia; ma è l’intera piattaforma a essere stata rinnovata, con nuovi modelli di lavatrice e di frigorifero che saranno presentati nel 2024».