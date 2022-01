Hairlook, si torna agli anni 90 (rivisitati)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una tendenza già in atto da diverso tempo, il taglio scalato e la frangia. L'hair look di questo inverno guarda agli anni Novanta, ma rivisitato, non più marcato, ma morbido, il taglio scalato rimuove le doppie punte e dà quel movimento di leggerezza, perfetto anche per chi hai capelli sottili. «Questo tipo di taglio non richiede grande manutenzione e permette molte variazioni di hairstyling - spiega Matteo Orlando, hair stylist del salone milanese Mastromauro Hair&Beauty -. Il bob scalato è tornato ad essere una dei tagli più desiderati, con una particolare declinazione “french”, ovvero un caschetto mosso e destrutturato.

Molto richiesto anche il bob anni 90, più grafico, con la riga in mezzo, senza frangia, dal mood anglosassone. Un'altra tendenza è la frangia, non solo per il caschetto, ma anche per il pixie cut corto e sexy, che ci ricorda gli anni Sessanta della Swinging London, stile Twiggy con il maxi ciuffo laterale. Frangia anche per i ricci, che abbiamo visto nelle ultime passerelle, in questo caso può essere lasciata riccia, un revival degli anni Ottanta».



Quale colore?

«La scelta dei colori è veramente vasta, non c'è un'unica tendenza. Si spazia dal biondo caldo e dorato al castano intenso con sottilissimi punti luce. Molto in voga “the expensive brunette”, una colorazione che ha diverse sfumature più profonde e più luminose per ottenere un risultato tridimensionale, dall'aspetto molto ricercato. Resistono le tonalità caramello, le sfumature miele, i riflessi rosa, verde e blu per dare luce al viso. «I colori sono molto caldi – prosegue l'hairstylist – predominano i rossi: dal più acceso oppure per chi vuole essere meno appariscente il rosso diventa più naturale grazie a un mix di henné». Il colore però richiede cure particolari per evitare gli effetti indesiderati delle tinture, quali capelli secchi e spenti, doppie punte e crespi, sgradevoli viraggi del colore.

L'azienda italiana Framesi, con un expertise nella colorazione da moltissimi anni ha messo a punto un servizio dedicato alla colorazione e al ringiovanimento dei capelli. Framcolor Eclectic Care è la linea pensata per proteggere i capelli dall'azione dei radicali liberi: è senza ammoniaca e copre il 100% dei capelli bianchi. «Il punto di forza della linea è l'Age-prevention Technology, un sistema integrato di sostanze attive che ostacolano la formazione di radicali liberi - spiega Elena Petrini del gruppo Italian Style Framesi -. Il principio fondamentale è l'olio di nigella sativa, di antichissima tradizione nel bacino del Mediterraneo e nei Paesi arabi, associato a un mix di vitamine anti-età, con vitamine E-H-B5-Inositolo, specifiche per capelli e cuoio capelluto. Inoltre, la cheratina idrolizzata, ricca in aminoacidi altamente affini ai capelli, completa la formula con un effetto riparatore dello stelo. Il risultato? Un colore meraviglioso e capelli pieni di vitalità».

I nuovi prodotti

La ricerca nel campo dell'hairstyling è continua e propone sempre novità di altissimo livello, cure mirate per rispettare il capello e renderlo sano e lucente. Aldo Coppola ha appena lanciato la linea Cool Blond Shatush dedicata ai capelli biondi. I prodotti, shampoo e due maschere, sono formulati per illuminare i biondi naturali , correggere i viraggi verso le tonalità calda, neutralizzare i sgradevoli riflessi gialli. Cura per il colore anche nella linea CanapaOil&MoringaOil, messa a punto dall'hair stylist Redy Jihar. La linea si rifà a rituali di bellezza berberi, ma è completamente made in Italy. L’innovazione è rappresentata dalle due tecnologie Bi-Activesugar e Tri+Rygenity che sfruttano le proprietà dello zucchero di canna e degli acidi grassi del cocco per dare anche più corpo ai capelli. Per ristrutturare i capelli Elgon ha messo a punto la linea Refibra a base di un pool di attivi con Cheratina, Redoxina 2.0, acidi grassi ed estratti vegetali. Il fiore all'occhiello è il Bouquet 7 Oli, un elixir di bellezza che dona corpo ai capelli e brillantezza al colore.