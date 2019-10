Halloween, la notte più spaventosa dell’anno vale 275 milioni in Italia La stima del valore della festa di Halloweeen in Italia è di Confesercenti - Swg e si riferisce alla sola ricorrenza. La spesa media procapite è passata dai 22 euro di qualche anno fa ai circa 30 attuali di Enrico Netti

(EPA)

2' di lettura

Altro che scherzetto o dolcetto o, nella versione originale Usa «Trick or treat, treat or trick, give me something good to eat!». La notte delle streghe, dei pipistrelli e dei dolcetti anno dopo anno sta conquistando sempre più adulti e bambini della Penisola.

Spesa media procapite in crescita

Nel 2019 muove un business di circa 275 milioni di euro spesi per decorazioni, maschere, trucchi e costumi, giocattoli, caramelle e dolciumi vari e quant’altro possa aiutare ad entrare nello spirito della serata più spaventosa dell’anno. Notte a cui partecipano quasi 8 milioni di italiani, per la precisione 7,8 milioni, contro i 4 milioni del 2013 con una spesa procapite di 30 euro contro i 22 euro della prima elaborazione di Confesercenti su survey Swg.

Quanto costano i costumi

La febbre per pipistrelli e zucche colpisce prevalentemente i giovani tra i 18 e i 24 anni ma si estende ai bimbi più piccoli che a loro volta coinvolgono i genitori. Il budget minimo per gli indispensabili costume e maschera si aggira intorno ai 20-30 euro ma per un bel costume di Harry Potter, venduto al supermercato, si spendono almeno 50 euro.

Un budget in buona parte assorbito dal merchandising di Halloween. Si spende, sempre secondo i dati Confesercenti-Swg, soprattutto per acquistare maschere, gadget, scherzi, giocattoli a tema e decorazioni per la casa per finire con i dolci.

Dopo il rito magico del trucco e parrucco il corteo di maghetti e streghette, accompagnati dai genitori va di porta in porta del condominio o della via pronunciando la frase magica “dolcetto o scherzetto”.