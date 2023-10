Guerra Israele-Hamas ultime notizie. Israele, l’ambasciatore all’Onu: Guterres si dimetta. Macron: «Sosteniamo la soluzione di 2 stati capaci di coabitare»

21:37 Scuole riapriranno domani in gran parte di Israele

Le scuole in gran parte di Israele potranno aprire come di consueto a partire da domani. Il provvedimento riguarda anche Gerusalemme, Tel Aviv e Haifa. Lo riporta il Times of Israel citando le ultime direttive emanate dal comando delle forze interne del Paese. La direttiva si applica alle scuole primarie e secondarie nella “gran parte del paese”, ma esclude il Negev occidentale, Ashkelon, Ashdod e altre aree intorno a Gaza, dove l’apprendimento in presenza è ancora vietato. Altre aree, come lungo il confine con il Libano, il Golan e il Negev centrale, continueranno a consentire l’apprendimento di persona in quelle che vengono chiamate “condizioni di sicurezza combinate con l’apprendimento a distanza”. Il comune di Gerusalemme ha annunciato che le scuole saranno aperte domani, e a Tel Aviv il comune ha detto che fino alla fine della settimana avrebbero consentito l’apertura solo delle scuole che avessero una protezione adeguata per tutti gli studenti. Secondo un rapporto pubblicato oggi circa una scuola su cinque a livello nazionale in Israele non dispone di spazi adeguati per rifugi antiaerei per tutti gli studenti e il personale.