Hambuger veg? Nei prossimi anni in arrivo pesce e formaggio derivati dalle piante

L’espansione in Europa rischia invece di essere frenata dalla restrittiva legislazione sugli Ogm, anche se Konrad non ha dubbi: «Il nostro obiettivo è essere disponibili a livello globale, sia in Europa che in altri Paesi».

Obiettivi ambiziosi e investimenti continui in ricerca e innovazione richiedono risorse.

Successo crescente

Intanto i panini fake meat – il sapore di carne è dato dalla leghemoglobina di soia – spopolano tra le star americane, come Serena Williams e Kate Perry e l’indice di gradimento è salito a tal punto da indurre molti vip a investire in un round di finanziamenti di 750 milioni di dollari.

Konrad illustra i due nuovi ritrovati presentati al Ces di Las Vegas: «Impossible Pork Made from Plants è un prodotto completamente nuovo, adatto a qualsiasi ricetta che richieda carne di maiale macinata - dai ravioli al ragù alla kielbasa, compresi i tortini per la colazione e la salsiccia».

Senza glutine e progettato per kosher e certificazione halal, rappresenta l’aggiornamento a base vegetale alla carne più onnipresente del mondo. «Impossible Sausage – prosegue – sta debuttando in 139 ristoranti Burger King in un test a tempo limitato di Impossible Croissan’wich, un sandwich per la colazione con delizioso tortino a base vegetale», conclude Konrad. Che aggiunge: «Con questo nuovo lancio per la colazione, e con oltre 17mila ristoranti che servono Impossible Burger durante il giorno e la notte, gli americani hanno ora tre opportunità al giorno per ordinare carne a base vegetale e fare la cosa giusta per il pianeta».

L’espansione in Cina

Per la start up californiana, il mercato cinese rappresenta l'obiettivo numero uno. «È lo step fondamentale per abbattere il consumo di animali nel sistema di produzione alimentare», spiega Konrad. Che prosegue: «Senza un sistema alimentare solido, sicuro, e sostenibile in Cina, non è possibile arrivare a un sistema alimentare globale sostenibile, perché la Cina rappresenta il 28% del consumo globale di carne e la domanda di carne nel Paese è alle stelle».