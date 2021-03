Hamilton

La prima novità dell'anno di Hamilton riguarda uno dei suoi pezzi più iconici, il Ventura dalla famosa cassa a forma di scudo indossato in passato anche dal Re del Rock'n'roll Elvis Presley. L'ultima versione è il Ventura Elvis80 Skeleton: cassa in acciaio in pvd nero (ne esiste una seconda in pvd oro rosa), quadrante squelette con al centro l'impulso elettrico. Automatico. Prezzo: 1.695 euro.