Hamilton celebra Matrix, edizione limitata per il quarto capitolo

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Mancano poco più di due settimane al primo gennaio, giorno dell’atteso ritorno sugli schermi italiani di una delle saghe più influenti della storia del cinema, Matrix, con il nuovo capitolo Matrix Resurrection, diretto da Lana Wachowski. Ancora una volta il protagonista sarà Neo, interpretato da Keanu Reeves, accompagnato da Trinity (Carrie-Ann Moss), Morpheus, il cui volto oggi è quello di Yahya Abdul-Mateen II, che ha sostituito Laurence Fishburne, e da nuovi personaggi.

Fantascienza ed effetti speciali

Film di fantascienza uscito nel 1999, il primo Matrix (ci sono stati poi altri due sequel Matrix Realoaded e Matrix Revolution entrambi usciti nel 2003) ha avuto un impatto incredibile. Da una parte a livello culturale, introducendo tematiche in cui il digitale domina la vita degli esseri umani creando una realtà fittizia (indimenticabile la domanda «pillola rossa o pillola blu?» fatta a Neo per portarlo a vedere la vera realtà). Poi c’è l’impatto tecnico, con l’introduzione di effetti speciali mai visti prima (l’iconico bullet time portato al massimo dell’esperienza visiva, grazie all’utilizzo delle più moderne tecnologie) tanto da conquistare 4 premi Oscar e incassare oltre 460 milioni di dollari.

Loading...

Il gruppo Swatch e il cinema

Per celebrare questo grande ritorno, il marchio orologiero Hamilton, nel portafoglio dei brand di proprietà di Swatch Group, che ha una lunga storia di collaborazione con la settima arte testimoniata da apparizioni in oltre 500 film, presenta oggi una nuova serie speciale del modello PSR, che nel 2020 aveva rilanciato il mitico Pulsar: 50 anni fa questo era stato il primo orologio da polso elettronico con lettura digitale del tempo della storia.

L’ultima versione, PSR MTX, è in edizione limitata a 1999 esemplari (l’anno di uscita del primo Matrix) e monta la cassa dalla caratteristica forma a cuscino (40,8 x 34,7 mm), impermeabile fino a 100 metri. La cassa, come il bracciale, è in acciaio annerito pvd. Il display è un ibrido Lcd e Oled verde, colore scelto non a caso, perché fa riferimento alla pioggia digitale (il cui motivo è realizzato sul fondello) indimenticabile per chiunque abbia visto i film della saga. Contrariamente a quello che potrebbe sembrare vedendo Matrix, il PST MTX esiste realmente ed è in vendita dal 1° dicembre a 975 euro.