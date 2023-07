Hamilton Lane, focus sul mercato italiano degli investimenti privati

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le Borse festeggiano un primo semestre di rimbalzi, dopo gli scivoloni del 2022, ma, nonostante la tenuta del quadro macroeconomico (con una recessione attesa e non arrivata e tassi d’inflazione che non accennano a crollare), gli analisti sono cauti sul prossimo futuro e il mondo parallelo degli investimenti privati continua a crescere nei portafogli.

«Gli investimenti nei mercati regolamentati stanno diminuendo perché le persone si rendono conto che in realtà non riescono ad avere ritorni migliori del mercato, soprattutto al netto delle commissioni. Stiamo assistendo così alla scelta di una sorta di portafoglio “bilanciere” con due estremità: ETF nei mercati liquidi da un lato e mercati privati ​​dall’altro. Questi ultimi sono quelli in cui gli investitori cercano di guadagnare l’alfa. I mercati privati, quindi, ​​stanno prendendo il posto dei mercati azionari pubblici a gestione attiva e prevediamo che il mondo si dirigerà in questa direzione». Il commento è di Hartley Rogers, presidente e managing director di Hamilton Lane, in viaggio in Italia, dove il gruppo americano, quotato al Nasdaq è presente con un ufficio a Milano guidato da Anastasia Di Carlo.

Investimenti nei private market

In realtà i dati dello scorso anno avevano evidenziato un andamento a due velocità per i mercati privati, tanto che Mc Kinsey aveva commentato: «La musica non si è fermata, ma qualcuno ha abbassato il volume». Nonostante il calo dei ritorni, però, gli investimenti nei private market hanno registrato performance migliori di quelli nei mercati pubblici. Eppure questo non è bastato per sostenere i fundraising: ​​in Nord America si è segnato un modesto +2% su base annua, mentre in Asia e Europa i cali sono stati del 39% e del 28%.

Eppure, secondo Rogers, le condizioni offerte dagli investimenti privati garantiscono maggiori tutele rispetto all’andamento dei mercati pubblici: «I mercati privati ​​sono scarsamente correlati all’andamento di quelli pubblici in tema di multipli. In generale si acquista una società privata a un prezzo inferiore rispetto alla valutazione che avrebbe su un mercato pubblico quindi si è più ammortizzati quando i mercati scendono. Inoltre i fondi chiusi hanno un controllo più diretto sul consiglio di amministrazione e sulla direzione strategica della società, che si tratti di fare acquisizioni, controllare la struttura del capitale e la leva finanziaria. Tutte scelte che hanno un impatto sulla performance operativa, cosa che non hai come investitore sui mercati pubblici. Questo è il motivo per cui nel 2022, quando i mercati pubblici hanno corretto, i mercati privati ​​si sono dimostrati più resilienti».

Su quali geografie puntare

Il campo da gioco è quello globale, ma le diverse aree geografiche, come abbiamo visto, non si stanno muovendo all’unisono e un gruppo internazionale come Hamilton Lane, che ha asset in gestione e advisory per 857 miliardi di dollari, deve tenerne conto. «L’industria continua a globalizzarsi, quindi guardando al futuro è importante continuare a essere globali cogliendo opportunità in tutto il mondo, come ad esempio in Cina. Dobbiamo, poi, guardare alle prospettive di crescita nel Sud del mondo, America Latina e Africa. Si tratta di aree geografiche in cui si sta concentrando un alto interesse» osserva il presidente del gruppo Usa, che sottolinea poi: «In futuro ci sarà anche una maggiore spinta verso la clientela retail. Ci sono ancora passi normativi da fare in questa direzione ma è un settore dove vogliamo crescere».