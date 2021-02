Hamilton, il musical è in rete e tv L’Oedipus Rex di Stravinskij è presentato dai Berliner di Angelo Curtolo

Per quanto la visione sul piccolo schermo sia riduttiva e manchi la comunanza con gli altri spettatori, tutti assieme nella sala, vale sempre la pena di vedere un musical come Hamilton filmato durante le recite a Broadway. Grande cambio di atmosfera con la tragedia greca riletta da Stravinskij negli apollinei Anni Venti, presentata da un'orchestra come i Berliner.



Berlino

Il 13 alle 19 dalla Philharmonie live streaming (senza pubblico) dell'Orchestra Filarmonica, con il suo direttore Kirill Petrenko. Bel programma, con l'oratorio Oedipus Rex di Igor Stravinskij, testo di Jean Cocteau e dello stesso compositore; e la Berliner Symphonie di Kurt Weill. La prima dell'oratorio ebbe luogo a Parigi nel 1927. I nodi essenziali della tragedia di Sofocle sono mantenuti, ma le funzioni drammatiche sono in larga misura modificate e talvolta addirittura ribaltate. Stravinskij ha mirato a una sintesi essenziale del dramma, di tipo quasi aforistico. Il video rimane disponibile sul sito.

Reggio Emilia

Il 13 alle 20.30 live streaming (senza pubblico) dal Teatro Valli dell'integrale delle Sonate per violoncello e pianoforte di Beethoven, con Nicolas Alstaedt (violoncello) e Alexander Lonquich (pianoforte).

New York

E' stato filmato durante le recite del 2016 al Richard Rodgers Theatre: il musical Hamilton è disponibile in tv e sul sito. Era in scena da anni a Broadway e nel West End londinese, fino al Covid. Fra i musical più innovativi del recente periodo, dove la controversa figura di Alexander Hamilton (uno dei Padri Fondatori americani) è narrata a ritmo di hip-hop, i suoi soliloqui sono prodigi rap. Musical corale, ritmo serrato delle scene, un testo di grande interesse, cantato e danzato senza interruzioni da una compagnia omogenea sempre in scena.