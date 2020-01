«Hammamet» non spiega Craxi Gianni Amelio racconta gli ultimi anni del segretario del Psi dal suo rifugio tunisino ma non inquadra la politica di lottizzazione dell’epoca di Cristina Battocletti

Ha fatto bene Gianni Amelio a intitolare il suo film Hammamet, dal 9 gennaio al cinema, senza menzionare Bettino Craxi, nonostante la pellicola sia chiaramente ispirata allo statista ed esca in concomitanza del ventennale della morte del segretario del Partito Socialista italiano dal 1976 al 1993, avvenuta il 19 gennaio del 2000 nella sua residenza in Tunisia.

Ha fatto bene perché della politica di cui Craxi è stato protagonista in quegli anni, in cui è stato anche Presidente del Consiglio (dall’ 1983 al 1987), si capisce poco. Come nulla si intende del fenomeno di Mani Pulite, sotto il cui cappello si raggruppano le inchieste giudiziarie che rivelarono un sistema di tangenti che coinvolgeva politica e imprenditoria, per fuggire alle cui condanne Craxi si trovava confinato ad Hammamet.

Amelio ha dichiarato di non aver voluto girare un film “su Craxi, anche se è lui il motore del racconto” e di essersi voluto concentrare di più “sull’uomo che sul politico”. Il regista ha palesemente privilegiato il rapporto padre-figlia, che si chiama Anita (Livia Rossi), come la figlia di Garibaldi, personaggio storico sempre in filigrana, come pietra di paragone storico, ma anche come giocosa presenza nei dialoghi con il nipote.

Amelio racconta criticamente Craxi nella sua veste di politico solo nell’incipit del film, quando gli fa assumere toni mussoliniani durante un congresso plebiscitario del partito e quando usa cinismo e disprezzo nei confronti di chi (Giuseppe Cederna) lo mette in guardia su possibili conseguenze di condotte fraudolente tra i militanti.

Amelio si concentra sulla pietas verso un uomo malato, abbandonato da (quasi) tutti, cosa che gli riesce bene visto la mano felice che ha dimostrato in film indimenticabili come Il ladro di bambini (1992) e il poco capito Primo uomo (2011) sul pied noir Albert Camus. E nel caso di Hammamet gli riesce anche grazie all’eccezionale immedesimazione di Pierfrancesco Favino, che è così credibile da far pensare agli spettatori che ci sia un Craxi redivivo a recitare il ruolo di se stesso.