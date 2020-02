Hanau, da «città aperta» a bersaglio dell’odio razzista

Identikit dell’attentatore

Tobias, 43 anni, tedesco nato ad Hanau, aveva un diploma di studio, aveva lavorato in banca ma negli ultimi tempi era senza lavoro. Viveva in un quartiere benestante, né ricco né povero, costruito negli anni 60. Passava praticamente tutto il tempo in casa, viaggiando su internet, attratto dai siti che incitano alla violenza e all’odio contro gli immigrati. Sul suo sito, però, nessuno navigava. Tobias era convinto che vi fosse del vero nella teoria complottista della «Grande Sostituzione» che mira a togliere di mezzo i tedeschi, e anche gli americani, per sostituirli con gli immigrati. Su alcuni siti dark, per evitare la grande sostituzione si incoraggiano i singoli a respingere gli immigrati. Tobias li ha uccisi, mentre guardavano una partita di calcio al bar.

Dove nasce l’odio di Tobias? Sui social o in famiglia?

Non avendo contatti con l’esterno e non avendo vita sociale, nel caso di Tobias si potrebbe dire che sono stati i social networks il principale veicolo del veleno che lo ha contaminato con l’odio razzista, quel veleno denunciato da Angela Merkel all’indomani della strage ad Hanau.

Hans-Jürgen Heldmann, che ho incontrato vicino al primo Shisha bar dove sono morte quattro persone e che vive con la famiglia ad Hanau, non è d’accordo a dare tutta la colpa ai social network. «Ho lavorato per una vita a contatto con i giovani, e sono convinto che l’odio non lo prendi da internet, lo covi dentro quando vivi in un ambiente ostile, per esempio quando la tua famiglia è intollerante e in famiglia si respira un clima di odio. Per questo dobbiamo fare molto di più, qui in Germania, per iniziare dall’educazione e dall’istruzione, insegnare la tolleranza così possiamo sradicare l’odio».