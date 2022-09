Hapag-Lloyd acqusisce il 49% del gruppo genovese Spinelli

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il colosso tedesco del trasporto marittimo Hapag-Lloyd entra come azionista di terminal nei porti di Genova e Salerno, acquisendo il 49% del gruppo Spinelli. Il supervisory board di Amburgo della compagnia ha dato l’ok all’acquisto e nei prossimi giorni sarà firmato un memorandum of understanding ad hoc.

Il 45% è stato ceduto ai tedeschi dal fondo d’investimento Icon Infrastructure e un ulteriore 4% dalla famiglia Spinelli (tramite Spininvest); famiglia che resta però proprietaria del 51% delle quote del gruppo.

Ingresso col 49%

Hapag-Lloyd acquista, a quanto risulta, il 49% di tutto il gruppo genovese che gestisce la filiera logistica del container dalle banchine del porto al destinatario finale, occupandosi di operazioni di sbarco, imbarco, movimentazione merci e contenitori all’interno dei terminal portuali, trasporto camionistico (con una sua flotta di Tir) e intermodale.

Questa operazione punta a rafforzare, spiegano fonti di mercato, la posizione strategica di Hapag-Lloyd in Italia, Paese dove è seconda, come volumi movimentati, dopo Msc e che rappresenta, per la compagnia, il secondo mercato in Europa.

Primo in termini di volumi

D’altro canto, il colosso tedesco è, sempre in termini di volumi, il primo cliente del porto di Genova e avere una quota rilevante del gruppo Spinelli gli permette di entrare, tra l’altro, nel Genoa port terminal, rafforzando così la propria posizione contrattuale sulle banchine genovesi.