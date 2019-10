Harborea, vintage e sostenibilità

Dall’11 al 13 ottobre il parco di Villa Mimbelli, storica dimora di Livorno dove si trova anche il Museo Fattori, ospita Harborea, organizzata dal Garden Club della città toscana. Fiori e piante sono anche i temi dei “Caffé Letterari” in programma, dove si parlerà di antiche rose rinvenute a Pompei, dell’antica Società Toscana di Orticoltura e di piante dimenticate, fra degustazioni di cibi al bambù e karkadé. L’evento è plastic-free e si parlerà anche di temi “eco” come la corretta gestione dei rifiuti e dell’importanza dei roof-garden. Spazi anche per l’oggettistica vintage ispirata alla botanica.

www.harborea.com