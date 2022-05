Hard luxury e sportswear: l'innovazione di un sogno lungo 185 anni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Audrey Hepburn con in mano brioche e caffè all'angolo tra la Fifth Avenue e la 57esima, ipnotizzata davanti a una vetrina. Una Blue Box, l'inconfondibile scatolina color blu “uovo di pettirosso”. La pubblicità in bianco e nero di un ragazzo a Central Park, inginocchiato e pronto a fare la sua proposta di matrimonio. Per la maggior parte degli americani, e non solo, si tratta di immagini indelebili nella memoria legate al nome di Tiffany & Co. Diventare proprietario di un simile mito, con la sua iconografia, è stata una delle principali ragioni che, alla fine del 2019, ha spinto Bernard Arnault, presidente e ceo di Lvmh, a fare un'offerta di 16,2 miliardi di dollari per acquisire uno dei brand di gioielli più noti al mondo, quotato in borsa. Una cifra che allora rappresentava la maggiore operazione commerciale di sempre nel settore del lusso (a seguito di un contenzioso la cifra fu rinegoziata a 15,8 miliardi di dollari). «È l'unico marchio che possiede un colore», aveva detto Arnault. Per Lvmh, Tiffany era un asset strategico.

Prima dell'acquisizione, il comparto hard luxury (gioielli e orologi) del gruppo rappresentava soltanto l'8 per cento delle vendite, che per la maggior parte venivano da oggetti soft luxury, come le borse Louis Vuitton e le Bar Jacket di Dior. Alla fine del 2019 però, e negli anni migliori di quel decennio, la crescita hard luxury ha superato quella del soft luxury. L'iconica azienda di gioielli aveva però bisogno di una rinfrescata per tornare a risplendere. Fondata nel 1837 da Charles Lewis Tiffany insieme al compagno di scuola John B. Young, prima di diventare il tempio della gioielleria e argenteria, era un negozio di cartoleria e oggettistica.

La sua fama aumentò nel decennio del 1880, quando ricevette l'invito a ridisegnare il Grande Sigillo degli Stati Uniti (che compare ancora oggi sul retro della banconota da un dollaro) e acquistò a Parigi, a un'asta del Louvre, quasi un terzo dei gioielli della Corona di Francia. Nel Novecento, una serie di grandi designer, tra cui Elsa Peretti negli anni Settanta e Paloma Picasso negli Ottanta, consacrò il marchio come uno dei più importanti del XX secolo. Nonostante il successo delle collezioni più recenti – la Tiffany T del 2014 e la HardWear del 2017, entrambe disegnate da Francesca Amfitheatrof (ora a capo di Louis Vuitton Jewellery) – quando Lvmh venne a bussare, la crescita stentava. Tra il 2015 e 2016 c'era stato un calo delle vendite. La comunicazione e le boutique erano troppo ancorate alla routine. «Erano autorevoli ma incredibilmente fredde e monotone, noiose», spiega Erwan Rambourg, a capo del comparto retail research di Hsbc.

«Secondo mio padre eravamo alla guida di una Ferrari che aveva bisogno di benzina», dice Alexandre Arnault, che incontriamo con Anthony Ledru, presidente e ceo di Tiffany. Il terzogenito di Arnault, che ha 29 anni e dall'inizio del 2021 è vice-presidente esecutivo Product and Communications, considera il brand «maturo per un radicale cambiamento». Così nel gennaio 2021 si è spostato dalla Germania, dove era ceo di Rimowa, a Manhattan, per far parte della nuova squadra di Tiffany che, oltre a Ledru – già direttore tra il 2013 e 2014 della divisione Nord America – include Michael Burke, chairman e ceo di Louis Vuitton, diventato presidente anche di Tiffany. Alla direzione creativa e artistica è stata chiamata Nathalie Verdeille, che ricopriva lo stesso ruolo da Cartier, e alla direzione campagna di affissioni negli Usa lo scorso luglio. Secondo Arnault non era pensata per creare polemica, «ma la quantità di reazioni che ha suscitato è stata impressionante, soprattutto se paragonata alla misura dell'investimento», dice. «È un grande cambiamento rispetto a ciò che i marchi di gioielli fanno su Instagram – prodotto, fondo bianco, logo. È tempo di spingersi oltre».

Da sinistra, Anthony Ledru, presidente e ceo di TIFFANY & CO. e Alexandre Arnault, vice presidente esecutivo Product and Communications del marchio. Ph Weston Wells

Tiffany ha lanciato così la prima grande campagna mondiale in agosto. Beyoncé nei panni di una moderna Audrey Hepburn, con il Tiffany Diamond al collo mentre canta per il marito Jay-Z, davanti a un quadro quasi sconosciuto di Jean-Michel Basquiat, acquistato di recente dalla maison. Una campagna di cui si è parlato molto e a lungo, in parte perché riuscire ad avere la coppia è stato un colpo di genio – senza dubbio facilitato dai rapporti di Jay-Z con il gruppo Lvmh, che ha una partecipazione del 50 per cento nel suo champagne Armand de Brignac. In parte per il clamore suscitato dall'uso di un Basquiat in una pubblicità. In un'intervista a WWD, Alexandre Arnault ha detto che l'azienda lo ha comprato come “omaggio” al Blue Tiffany, un'associazione però smentita da un ex assistente di Basquiat e dagli originari proprietari dell'opera.