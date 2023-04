Hardware e comunicazioni, a lodi l’export vola

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Lombardia, prima in Italia per popolazione e Pil generato, è anche la regione più importante per valore delle esportazioni (163,6 miliardi nel 2022), con una quota del 26% dell’export italiano. Nel 2022 i dati Istat registrano per la regione una crescita dei flussi commerciali in uscita rispetto al 2021 del 19,1% ( poco al di sotto della media nazionale del 20%) a fronte di un aumento dell’import del +22,7%.

Questo fa emergere un forte peggioramento della bilancia commerciale che è passato da un saldo negativo di -14 miliardi nel 2021 a oltre -22 miliardi nel 2022, anche per effetto della spinta inflazionistica dei prodotti energetici di cui l’Italia è un forte importatore.

Le esportazioni sul valore aggiunto mostrano una propensione all’export della Lombardia nel 2022 di gran lunga superiore alla media nazionale, 46,2% contro il 39,3%. Questo fa emergere come il sistema produttivo della regione sia fortemente orientato ai mercati di sbocco esteri.

La provincia che traina il valore dell’export della regione è Milano che con 56,4 miliardi di euro contribuisce a ben il 34,7% del valore delle vendite all’estero della regione, seguita da Brescia (13,7%) e Bergamo (12,4%). Ma in termini di crescita tra il 2021 e il 2022 è Lodi a mostrare le performance più elevate +39,6%, rincorsa da Milano +22,0%. Anche tra le province con maggior propensione all’export è ancora Lodi a conquistare la prima posizione con il 94,9%, seguita da Mantova con il 74,1%.

Guardando alle tipologie di prodotti più esportati dalla Lombardia, incrementi maggiori si registrano tra il 2021 e il 2022 in corrispondenza delle apparecchiature per le telecomunicazioni +85,5%, con picchi del 131,8% a Lodi dove si concentrano quasi i due terzi delle esportazioni lombarde di questi prodotti. Dal punto di vista geografico, invece, crescite più che raddoppiate si rilevano verso la Spagna e la Svizzera che insieme assorbono il 76% di queste esportazioni. In forte crescita anche l’export lombardo di tubi e condotti (+36,6%), motori e generatori elettrici (+31,8%), cuoio e conciati (+31,9%) e calzature (+30,3%).