Harley-Davidson Breakout

Nel 2023 la Casa di Milwaukee ha annunciato il rinnovamento della sua Breakout (proposta a circa 30mila euro), cruiser bassa e allungata, in pieno rispetto del dna H-D .

La Breakout my23, infatti, è caratterizzata dalla linea allungata da chopper con il grande cerchio anteriore da 21” che sfoggia 26 razze in alluminio fuso rifinite in nero lucido.

La nuova versione è ora più potente, grazie all'adozione del bicilindrico Milwaukee-Eight 117 V-Twin da ben 1.923 cc: 101 cv e 167 Nm sono i numeri del più grande propulsore Harley-Davidson per coppia e cilindrata montato in fabbrica e di serie. Altre novità per la Breakout sono il serbatoio da 19 litri (un bel cambiamento: prima era di soli 13,2 litri), il manubrio più alto di 1,9 cm per migliorare l'ergonomia e le numerose cromature, che contribuiscono ad attirare gli sguardi al passaggio della creatura di H-D. Di serie, infine, la Breakout monta il cruise control e il controllo di trazione.