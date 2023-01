Harley-Davidson festeggia 120 anni con edizioni speciali e tre nuovi modelli

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono passati 120 anni da quel lontano 1903 quando nacque Harley-Davidson: perciò il 2023 sarà un anno molto denso di eventi per gli amanti del marchio, che, grazie a un sapiente uso del marketing, travalica da tempo la semplice passione per le moto. Per l’importante ricorrenza arrivano sei modelli in serie limitata, su cui troneggia il Cvo (Custom vehicle operations) Road Glide Limited Anniversary, prodotto in soli 1.500 unità in tutto il mondo, con una delle verniciature più complesse mai offerte da H-D. In un’esplosione di rosso, ritorna il tema a stelle e strisce dell’aquila, abbinato a sella in alcantara con impunture in rosso e oro. Altri modelli in serie limitata sono la Ultra Limited Anniversary (1.300 esemplari), la Tri Glide Ultra Anniversary (1.100), la Street Glide Special Anniversary (1.600), la Road Glide Special Anniversary (1.600), la Fat Boy 114 Anniversary (3mila) e la Heritage Classic 114 Anniversary (1.700); sono tutti contraddistinti da una verniciatura accuratissima, dominata dal rosso che si sposa con l’oro.

I nuovi modelli 2023

Tra le novità per quest’anno H-D annuncia il ritorno della Breakout, caratterizzata dalla linea allungata da chopper con il grande cerchio anteriore da 21”. È ora più potente, grazie al motore Milwaukee-Eight 117 V-Twin da 1.923 cc, 101 cv e 167 Nm, il più grande propulsore Harley-Davidson per coppia e cilindrata montato in fabbrica e di serie. Altre novità: serbatoio da 19 litri, manubrio più alto di 1,9 cm rispetto al modello precedente per migliorare l’ergonomia, nuove cromature e inediti cerchi a 26 razze in alluminio fuso rifiniti in nero lucido. Di serie la Breakout monta il cruise control e il controllo di trazione.

Secondo nuovo modello è la Nightster Special che affianca la Nighster presentata lo scorso anno e monta sempre il bicilindrico a V raffreddato a liquido Revolution Max 975T da 90 cv e 95 Nm. Peculiarità della Nightster Special sono il sellino e le pedane passeggero di serie, i cerchi in alluminio fuso, il manubrio spostato verso l'alto di 5 cm e indietro di 2,5 cm per un miglior controllo della moto, lo schermo tft rotondo da 4 pollici collegabile allo smartphone. L’impianto frenante è firmato Brembo, con disco anteriore da 320 mm e posteriore 260 mm. Il serbatoio da 12 litri situato sotto la sella sposta il peso del carburante in basso nel telaio, abbassando il baricentro e migliorando così la maneggevolezza

Infine, la terza novità: il trike Freewheeler viene rinnovato in nero per il 2023. Il frontale, la ghiera dei fari, la console del serbatoio, i comandi a mano e a pedale, il gruppo propulsore e lo scarico hanno tutte finiture nere al posto delle precedenti finiture brillanti. Arrivano nuovi cerchi in alluminio fuso, con taglia da 18 pollici al posto di 15 per le ruote posteriori.