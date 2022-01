Harley-Davidson gamma 2022, ecco le novità

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Casa di Milwaukee ha svelato la maggior parte delle novità che interessano la gamma per il 2022, in attesa della premiere mondiale “Further. Faster”, prevista il 26 gennaio: allora saranno svelate le nuove Cvo (Custom vehicle operations) a produzione limitata e altri nuovi modelli. Le novità della gamma attuale interessano i colori ma per qualche modello arrivano soluzioni tecniche inedite.

Si parte dall’ultima arrivata, la Sportster S, cruiser che ha rinnovato la famiglia storica di H-D con il suo V-Twin Revolution Max 1250T da 121 cv: per il 2022 è disponibile in Vivid Black e in due nuove colorazioni, White Sand Pearl e Mineral Green Metallic.

La penultima arrivata (febbraio 2021) è la Pan America 1250, insieme con la sorella Pan America 1250 Special, prima incursione di H-D nel mondo dell’adventure touring: per il 2022 i due modelli vedono ulteriormente migliorata la visibilità delle informazioni offerte dal display Tft, ed è stato esteso il tempo di attività del Vehicle hill hold control da 10 secondi a 3-5 minuti in condizioni normali; inoltre, è disponibile la nuova livrea Fastback Blu/White Sand per la Special.



Colori e cerchi nuovi per le Cruiser

La gamma Cruiser di Harley-Davidson, oltre a nuove colorazioni, vede arrivare cerchi a raggi con finitura silver al posto di quelli in alluminio fuso Annihilator per la Softail Standard; la Heritage Classic 114 model year 2022 sarà disponibile in finitura cromata con cerchi in alluminio neri a raggi; la Street Bob 114 guadagna i cerchi in alluminio Annihilator con finiture in Gloss Black al posto di quelli a raggi; novità per i cerchi pressofusi in alluminio Lakester della Fat Boy 114, rinnovati con inserti forati (anche il distintivo sul serbatoio è inedito); la Fat Bob 114 per il 2022 riceve una nuova grafica ovale sul serbatoio con “H-D” sull’estremità inferiore.



Nuovi colori per le Grand American Touring

Le Harley-Davidson Grand American Touring (Road King Special, Street Glide Special, Road Glide Special, Ultra Limited e Road Glide Limited) montano di serie i sistemi di sicurezza H-D (Cornering rider safety enhancements), tranne il classicissimo modello Road King che monta il Milwaukee-Eight 107 invece del Milwaukee-Eight 114, che sono stati migliorati per il 2022 e offrono frenata combinata elettronicamente, Abs in curva, controllo della trazione in curva con la modalità standard e pioggia, il controllo dello slittamento della coppia, assistenza alla partenza in salita e il controllo della pressione degli pneumatici.



Completano la gamma i Trike, modelli a tre ruote: il Freewheeler guadagna il medaglione sul serbatoio in colore Chrome e Gloss Black nella classica forma a “V” e la colorazione two-tone Midnight Crimson/Vivid Black, sui parafanghi anteriore e posteriore e sul serbatoio; il Tri Glide Ultra riceve qusest’anno il medaglione sul serbatoio cromato con vetro nero e rosso, e la variante colorazione in due toni Midnight Crimson/Vivid Black o Gauntlet Gray Mettalic/Vivid Black.