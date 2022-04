Harley-Davidson Nightster, com'è fatta e quanto costa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo aver rivoluzionato lo scorso anno, con la poderosa Sportster 1250 S, l'omonima famiglia che, dal 1957, raggruppa i modelli più importanti del suo listino, Harley-Davidson allarga ora la famiglia con la nuova Nightster, che prosegue con lo stile introdotto dalla Sportster 1250 S. Rispetto a questa, però, monta un motore più piccolo: al cuore della Nightster c'è infatti il nuovo Revolution Max 975T, bicilindrico a V, raffreddato a liquido, da 975 cc, con una curva di coppia costante lungo il range di rotazione del motore. La potenza massima di 90 cv si raggiunge a 7500 giri, mentre la coppia massima di 95 Nm è disponibile prima, a 5mila giri. Al V-Twin la Nightster abbina un telaio in tubi d'acciaio agile e leggero: avendo il motore funzione portante, infatti, il telaio si concentra nella parte frontale, dominata dalla forcella a steli tradizionali da 41 mm firmata dalla specialista Showa, mentre dietro troviamo due ammortizzatori con regolazione del precarico.

Le pedane del pilota sono in posizione centrale e non avanzata, segno di un'attenzione particolare alla guida attiva, favorita anche dalla ruota anteriore da 19 pollici e dalla leggerezza: 221 kg in ordine di marcia, con il pieno di benzina nel serbatoio in plastica leggera da 11,7 litri che si trova sotto la sella (da alzare per fare rifornimento); nel posto tradizionale del serbatoio troviamo una copertura in acciaio per l'air-box. La Nightster adotta poi il controllo della trazione, disattivabile, e il Dscs (Drag-torque slip control system), progettato per regolare l'erogazione della coppia del motore e per ridurre lo slittamento della ruota posteriore in caso di brusca scalata.

Tre i riding mode selezionabili: Road, per l'uso quotidiano, Sport, per disporre del pieno potenziale della moto, e Rain, con trazione limitata per quando piove. La strumentazione è composta da un tachimetro analogico rotondo da 4 pollici di diametro con un display lcd multifunzione montato sul riser del manubrio. L'Harley-Davidson Nightster è disponibile nelle colorazioni Vivid Black, Gunship Grey e Redline Red, con prezzi da 15.400 euro.