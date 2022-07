Harley-Davidson Pan America 1250

La prima maxi-enduro della Casa di Milwaukee ha una linea decisamente inedita, dominata dal Revolution Max, bicilindrico a V di 60° invece dei classici 90°, ma che poi risultano 90° grazie alla costruzione interna. La cilindrata è di 1.250 cc con una potenza di 152 cv e 128 Nm di coppia massima. La trasmissione finale è a catena, il cambio a sei marce. I cerchi in lega (i raggi sono optional) misurano all’anteriore 19” e al posteriore 17” e montano pneumatici adatti anche al fuoristrada leggero. A frenare la Pan America pensano, davanti, due pinze radiali monoblocco Brembo con dischi da 320 mm, mentre dietro il singolo disco ha un diametro di 280 mm; efficace la frenata combinata: frenando davanti si aziona in automatico anche il posteriore. La capacità del serbatoio è di 21,2 litri, mentre il peso in ordine di marcia della Pan America è di 245 kg. Ben sette i riding mode disponibili: Road, Rain, Sport, Offroad, Offroad+, e due personalizzabili. Di serie sono il Cornering Abs, il Cornering Traction control e molti altri sistemi elettronici di ausilio alla guida, tra cui il cruise control. Infine, le sospensioni sono a regolazione elettronica con 190 mm di escursione.



Cilindrata: 1.252 cc

Motore: 2 cilindri a V

Potenza: 152 cv

Coppia: 128 Nm

Serbatoio: 21,2 litri

Pneumatici: 120/70 R 19”, 170/60 R 17”

Peso: 245 kg (in ordine di marcia)

Prezzo di listino: 19mila euro



7/11 9/11 Menu