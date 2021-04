Harley-Davidson Pan America 1250, come va la prima crossover di Milwaukee

4' di lettura

Le classifiche di vendita degli ultimi anni parlano chiaro: le crossover, o come le chiamavamo una volta, le maxi-enduro (o anche tuttoterreno), di medio-grande cilindrata piacciono parecchio e sono saldamente in cima al podio. È in quella fetta di mercato che si svolgono i giochi. Per questo Harley-Davidson ha voluto entrare con il suo primo modello del genere: la Pan America 1250. Vista a Eicma 2019, il modello ha diviso il pubblico: i puristi con gilet di pelle con le patch d'ordinanza dell'Hog (Harley owners group) hanno storto il naso di fronte all'“intrusa”; gli amanti dell'adventure-touring (il turismo avventuruoso in moto, anche fuori dall'asfalto) pure, diffidenti nei confronti di uno storico produttore conosciuto per le sue cruiser e bagger.

Dopo averla provato per due giorni sulle magnifiche strade appenniniche intorno a Reggio Emilia, ci siamo convinti che a decretare il successo della Pan America saranno, oltre alle doti della moto (che sono parecchie), il marketing e i test su strada dai concessionari, e su entrambi i fronti H-D è decisamente preparata. Già, perché la Pan America piace molto di più dal vivo che in foto, e soprattutto dopo il terzo o il quarto esame: merito della linea di rottura rispetto agli schemi attuali, con un frontale che ricorda lo “Shark nouse” della Road Glide e un particolare faro rettangolare.

E poi la nuova americana conquista su strada e fuori, bisogna provarla di persona per capirlo: merito del Revolution Max, bicilindrico a V di 60° invece dei classici 90°, ma che poi risultano 90° grazie alla costruzione interna. Ruolo centrale giocherà il listino, che finisce dove la concorrenza inizia: 16.300 euro per la standard, 18.700 euro per la Special che offre in più chicche come le sospensioni semi-attive di Showa (la base ha Showa completamente regolabili manualmente). Si tratta di prezzi insoliti per la gamma H-D considerato che di serie ci sono il Cornering Abs, il Cornering Traction control e molti altri sistemi elettronici di ausilio alla guida, tra cui il cruise control.

Motore e ciclistica

Il Revolution Max di 1.250 cc ha raffreddamento a liquido, doppio contralbero di bilanciamento per contenere le vibrazioni ed eroga una potenza di 152 cv a 8.750 giri con 128 Nm di coppia massima già a 6.750 giri. La trasmissione finale è a catena, il cambio a sei marce. I cerchi in lega (i raggi sono optional) misurano all'anteriore 19” e al posteriore 17" e montano pneumatici adatti anche al fuoristrada leggero, i Michelin Adventure Scorcher. A frenare la Pan America pensano, davanti, due pinze radiali monoblocco Brembo con dischi da 320 mm, mentre dietro il singolo disco ha un diametro di 280 mm; efficace la frenata combinata: frenando davanti si aziona in automatico anche il posteriore. La capacità del serbatoio è di 21,2 litri, mentre il peso in ordine di marcia della Pan America è di 245 kg (258 kg per la Special). Ben sette i riding mode disponibili: Road, Rain, Sport, Offroad, Offroad+, e due personalizzabili.

Come va su strada e su terra

La posizione di guida è comoda, con una sella ben imbottita posta a 875 mm da terra (senza attrezzi la si può alzare a 894 e abbassare a 868 mm). Chi è di gamba corta però non si spaventi: un sistema (optional da 670 euro) ribassa in automatico la moto quando ci si sta per fermare, e pone la sella a 850 mm. In questo modo praticamente nessuno patisce i 190 mm di escursione delle sospensioni.