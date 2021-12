Harley-Davidson quota la divisione di moto elettriche

Ascolta la versione audio dell'articolo

Difficile immaginare una Harley-Davidson senza il suo rumore iconico percettibile prima che la sagoma delle due ruote appaia in lontananza, talmente unico da essere brevettato. Simbolo da oltre 100 anni dei biker da strada, il produttore americano da tempo ha istituito una divisione dedicata alla produzione di moto elettriche la LiveWire, ora pronta a spiccare il volo per diventare la prima motobike elettrica ad essere quotata in Borsa.

L’operazione sarà possibile attraverso il merger con la Spac AEA Bridges Impact guidata dal fondo di private equity AEA Investors e dalla società di investimenti Bridge Fund Management. La fusione valuta la LiveWire 1,77 miliardi di dollari, secondo una nota della società. La quotazione è attesa a metà del prossimo anno al New York Stock Exchange con il simbolo (LVW). Il titolo di Harley-Davidson dopo un’impennata in apertura di seduta è sceso in territorio negativo (-1,01 per cento) .

Il ceo Jochen Zeitz, contattato dall’FT, ha dichiarato che la valutazione è giustificata perché «non si tratta di una start up, ma di una società con una storia gloriosa centenaria, un management solido, ora pronta ad esplorare il settore delle moto elettriche che resterà separato dal suo core business».

Harley-Davidson ha pianificato di investire su LiveWire tra 190 milioni e 250 milioni di dollari nello sviluppo del nuovo modello di moto elettrica. Investitore industriale sarà la società di moto sportive di Taiwan, KYMC la quale investirà nella Spac 100 milioni di dollari, altri 100 milioni di dollari saranno investiti dalla stessa Harley-Davidson e 400 milioni di dollari da AEA-Bridges Impact Corp. Dopo il completamento dell’accordo, Harley-Davidson continuerà a detenere il controllo con il 74% di LiveWire, KYMCO il 4% e la parte restante sarà nelle mani degli investitori finanziari di AEA-Bridges Impact.