Harley Davidson scommette sull’elettrico: dopo LiveWire arrivano le ebike di P.Sol.

2' di lettura

Il 2019 è l’anno dell’elettrico per Harley Davidson. Dopo aver lanciato il modello elettrico LiveWire, ora si butta anche sull’ebike. Daalmeno un anno si vociferava del progetto di due ruote a pedalata assistita, ora il gruppo di Milwaukee ha presentato un trio di prototipi di biciclette elettriche alla riunione annuale dei dealer.

Il progetto rimane ancora coperto da mistero, anche per quanto riguarda i tempi in cui i nuovi prodotti sbarcheranno sul mercato e il livello di prezzo, che sarà comunque decisamente inferiore rispetto alla LiveWire. Ma in un mercato che si va affollando di modelli, con prezzi che vanno da meno di 500 a 10mila dollari, l’incognita è dove si posizionerà Harley Davidson. La quale ha già messo le mani avanti avvertendo che potranno esssere apportate modifiche rispetto ai prototipi presentati nella fotografia mostrata ai dealer. A rivelare la novità è stato Elektrek, sito specializzato nel mondo della mobilità elettrica e dell’energia sostenibile.

I modelli mostrati sembrano focalizzati sulla realtà urbana, pur dotati di manubrio dritto e pneumatici spessi. «Le prime biciclette di Harley Davidson a pedalata assisitita sono leggere, veloci e semplici per chiunque. Progettati per gli ambienti urbani, questa nuova linea di ebike è solo un esempio di come la nostra iniziativa More Roads stia lavorando attivamente per ispirare una nuova generazione di rider a due ruote in tutto il mondo», afferma la compagnia.

Una delle cose più originali evidenziata dalla foto è la presenza di un freno unico, piuttosto raro nelle biciclette: potrebbe essere per lasciare spazio alla frenata a pedale con la pedalata inversa, anche se Elektrek ritiene più probabile l’introduzione di un sistema idraulico azionata da una singola leva.

Quel che appare certo è che non si tratti di concept futuri, lontani nel tempo: «Mostrati prototipi, i dettagli potranno cambiare. Non sono ancora disponibili per la vendita. I modelli potranno non essere disponibili in tutti i mercati», fanno sapere sinteticamente da Harley.