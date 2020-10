Harris contro Pence, civile ma duro scontro su pandemia e crisi economica La democratica accusa Trump e il suo vice di fallimento storico nella risposta al virus. Il repubblicano denuncia i rivali come dannosi a una ripresa di Marco Valsania

Un dibattito civile, al contrario della rissa in diretta tra Donald Trump e Joe Biden. Ma il duello tra vicepresidenti, il repubblicano Mike Pence, in carica, e la democratica Kamala Harris, che aspira a soppiantarlo in una nuova amministrazione, ha messo ugualmente in luce tutta la durezza dello scontro politico durante il conto alla rovescia verso le elezioni del 3 novembre. Pandemia, economia, sanità, aborto, tasse, cambiamento climatico, Cina – la battaglia è stata a tutto campo tra i due VP separati per sicurezza anti-virus da plexiglass a Salt Lake City nello Utah.

Il più grande fallimento

E proprio la pandemia, con Donald Trump ancora isolato e malato alla Casa Bianca e oltre 210.000 vittime del Covid tra gli americani, ha dominato, con Harris partita subito all'attacco definendo la leadership di Trump e Pence una tragedia di proporzioni storiche. «Il popolo americano ha assistito al più grande fallimento di qualunque amministrazione nella storia di questo Paese», ha dichiarato. Trump e Pence, ha accusato, «sapevano quello che stava accadendo, il rischio presentato dal coronavirus, e non l'hanno detto. Lo sapevano e l'hanno insabbiato». Questa amministrazione, ha incalzato, «ha rinunciato al diritto di essere rieletta».



La difesa di Pence

Pence ha negato ogni addebito, ha risposto che Trump è stato impegnato fin dall'inizio contro il virus. E che la strategia democratica per affrontarlo «è molto simile a quanto io e la nostra task force stiamo già facendo, tamponi, equipaggiamento protettivo, vaccini». Il Presidente, dalla Casa Bianca, ha tuttavia continuato nelle stesse ore a sollevare polemiche su una gestione irresponsabile della pandemia, affermando che essersi ammalato di coronavirus per lui è stato «un dono divino» e che ha scoperto cure miracolose, quali il farmaco prodotto dalla Regeneron. Un farmaco che ha promesso a a tutti ma che in realtà ancora non è approvato per l'uso e la cui efficacia, avvertono le autorità mediche, rimane interamente da dimostrare.

Economia, “Trump favorisce i ricchi”

Sull'economia Harris ha accusato Trump e Pence di avere in realtà ereditato dall'amministrazione Obama-Biden un'espansione salutare e di averla ora fatta precipitare in una crisi senza precedenti dalla Grande Depressione. Ha accusato i leader repubblicani di misurare il successo economico sulla base della performance dei più abbienti e di aver premiato ricchi e grandi aziende con il loro taglio delle imposte nel 2017. Pence ha replicato con Trump rieletto il 2021 sarà «il più grande anno per l'economia nella storia». E che Biden e Harris sono in realtà radicali di sinistra che distruggeranno ogni ripresa economica, una ripresa che è oggi «in gioco alle urne», in particolare alzando le imposte. Harris ha contrattaccato che Biden alzerà le tasse solo sui redditi oltre i 400.000 dollari l'anno. E, a margine, ha sottolineato come Trump non sia trasparente sulle proprie tasse.

Obamacare nella bufera

La sanità è stata al centro di un altro duro scambio. Pence ha accusato la riforma Obamacare di essere un «disastro» e sostenuto che l'amministrazione ha un piano per sostituirla (un piano che non ha però svelato); Harris ha ricordato che la riforma ha offerto assistenza a 20 milioni di americani che non l'avevano. E ha detto che l'amministrazione Trump intende eliminarla, ha in atto un ricorso alla Corte Suprema per dichiararla incostituzionale, e che intende cancellare ogni popolare protezione a cittadini con malattie pre-esistenti come ai giovani fino a 26 anni che oggi possono essere coperti dalle polizze dei genitori. «Stanno venendo a togliervi l’assistenza», ha incalzato. Sul diritto d'aborto Harris ha messo in chiaro il suo sostegno al diritto delle donne di decidere e Pence il suo atteggiamento drasticamente contrario all'aborto.