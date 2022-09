Harry e Meghan non sono più invitati al banchetto a Buckingham Palace

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il duca e la duchessa di Sussex - Harry e Meghan - sarebbero stati “disinvitati” dal banchetto che si terrà domenica sera a Buckingham Palace, ospitato da re Carlo III e da Camilla regina consorte alla vigilia dei funerali di Stato per la morte della madre Elisabetta II, e al quale parteciperanno molti leader mondiali.

All’inizio della settimana, la coppia ha ricevuto un invito al grande evento per i leader mondiali e i reali stranieri, ma si ritiene improbabile - scrive il Telegraph, che ne ha dato notizia - che vi partecipino dopo che i funzionari di palazzo hanno insistito che era riservato ai membri della famiglia reale ”in servizio”.



Venerdì sera non era chiaro perché avessero ricevuto un invito per un’occasione alla quale, secondo gli assistenti reali, non avrebbero dovuto partecipare. Fonti vicine a loro sono apparse sconcertate, scrive il giornale inglese, mentre gli assistenti di palazzo hanno continuato a ribadire che non erano stati invitati e che non era previsto che si presentassero.

Centinaia di capi di Stato verranno accolti a Londra alla vigilia dei funerali della Regina Elisabetta II. Ci saranno anche reali stranieri, governatori generali e ambasciatori.

La confusione sulla partecipazione del Duca e della Duchessa di Sussex segue l’analoga confusione sul diritto del Principe Harry di indossare l’uniforme militare.