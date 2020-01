Harry e Meghan reali “part time” ma la Regina frena. Caos a Buckingham Palace L’annuncio su Instragram confermando le anticipazioni del Sun anche sull'intenzione dei duchi di Sussex di dividere nel prossimo futuro il loro tempo «fra il Regno Unito e il Nord America»

Il principe Harry e la moglie Meghan Markle hanno deciso di «fare un passo indietro» come «membri senior della famiglia reale» inglese. È quanto si legge in un messaggio pubblicato sul profilo Instagram della coppia Sussex Royal.

«Intendiamo lavorare per diventare finanziariamente indipendenti, continuando a sostenere completamente sua maestà la Regina» Elisabetta II, nonna del principe Harry, si legge ancora nel messaggio.

Harry sembra dunque intenzionato a rinunciare a oltre 5 milioni di sterline che riceve all’anno dal padre Carlo, al pari del fratello William.

Verso il Nord America

Harry e Meghan indicano che vivranno tra il Regno Unito e il Nord America, in un anno «di transizione, verso un nuovo ruolo all'interno di questa istituzione», comunque «continuando a onorare gli impegni presi con la Regina, il Commnwealth e le istituzioni presiedute».

Per i duchi di Sussex questa decisione «ci permetterà di crescere nostro figlio con un apprezzamento della tradizione reale nella quale è nato, dando anche la possibilità alla nostra famiglia di avere lo spazio per concentrarsi sul prossimo capitolo, compreso il lancio di un nuovo ente benefico».

Il principe Harry e Meghan «forniranno ulteriori dettagli di questo eccitante nuovo passo e intanto continueranno a collaborare con sua maestà la Regina, con il principe del Galles, il duca di Cambridge e tutte le parti interessate» e «fino ad allora» chiedono ai propri follower di «accettare i nostri più profondi ringraziamenti per il vostro continuo sostegno».



Caos a Bukingham Palace

L'annuncio del passo indietro era stato diffuso proprio da Buckingham Palace, ma secondo la Bbc la decisione non sarebbe stata concordata in anticipo con la regina Elisabetta o con altri reali, come pure il canale ufficiale di palazzo aveva fatto ritenere in un primo momento a tutti i

media.

Fonti ufficiose citate dal Mail online affermano da parte loro che la regina si sarebbe “irritata” per essere stata di fatto aggirata. Da qui la successiva, gelida nota, della numero due del suo ufficio stampa, Hannah Howard. Nella nota si legge: «Le discussioni con il Duca e la Duchessa di Sussex sono in una fase iniziale. Comprendiamo il loro desiderio di un approccio diverso, ma queste sono questioni complicate e richiedono tempo per essere elaborate».