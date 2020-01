Harry & Meghan: ecco quanto verrà a costare alla coppia il “divorzio” dalla Real Casa

Come funziona? La Regina è la proprietaria del Crown Estate, il fondo che è titolare di tutte i possedimenti della Corona. Ogni anno questo fondo genera dei proventi (da affitti di immobili, rendite agricole e terriere, ecc…): la Regina raccoglie l'incasso ma non lo trattiene per sé; lo gira al HR Treasury, il ministero del Tesoro. In cambio del gesto di generosità, il Governo a sua volta re-distribuisce una parte di questa somma alla real casa, sottoforma di stanziamento per il funzionamento della monarchia. Il Sovereign Grant ogni anno destina una percentuale fissa, che va dal 15 al 25%, delle entrate del Crown Estate. Nel 2018-2019 il fondo ha redistribuito ai reali 82 milioni di sterline, il 245 dei 329 milioni prodotti dal Crown Estate. Per l'anno fiscale 2020-2021 (i bilanci inglesi chiudono al 31 marzo, di qui la sfasatura temporale del doppio anno), la somma sarà di 86 milioni di sterline. Il tesoretto viene spartito tra i membri della famiglia reale per coprire i costi legati al ruolo istituzionale (la Regina è anche capo di Stato): dai banchetti ufficiali coi capi di governo (come quello appena offerto in occasione della Nato a Londra); ai viaggi di Stato, ai costi dello staff. Una parte del Grant spetta dunque anche a Harry e Meghan.



40 milioni di buoni motivi

Nella coppia reale, è Harry ovviamente il benestante: secondo il sito celebritynetworth.com che traccia i patrimoni dei vip, il Duca di Sussex ha un patrimonio di 40 milioni di dollari. Di questi, 10 milioni di sterline (circa 13 milioni di dollari) vengono dal lascito della madre: Lady Diana era depositaria di un trust che aveva intestato ai suoi due figli in parti uguali.

Al fondo della madre, Harry ha poi aggiunto l'eredità della bisnonna, Elizabeth Bowes-Lyon: la Regina Madre, morta nel 2002, avrebbe lasciato i suoi gioielli al bisnipote. Harry e il fratello WiIliam, inoltre, in quanto figli di Carlo, beneficiano anche di un'elargizione annuale da parte del Ducato di Cornovaglia. Il ducato è una grande tenuta agricolo-terriera: le sue rendite, da secoli, spettano al Principe di Galles e ai suoi discendenti. Attualmente il titolo appartiene al Principe Carlo e dunque, indirettamente, Harry riceve dal padre una somma del ducato, anch'essa destinata a coprire le sue spese. In più si aggiunge lo stipendio che Harry ha ricevuto negli anni da cadetto militare come capitano del British Army: circa 50mila sterline all'anno. Il patrimonio di Meghan è valutato invece circa 5 milioni di dollari.



Tagliando il cordone ombelicale con la corona, Harry e Meghan non avranno più diritto al Grant: secondo le fonti ufficiali il contributo del Grant copre appena il 5% delle spese della “ditta” Harry&Meghan. Dunque sembrerebbe una cifra marginale. Ma in realtà non è così. Dati ufficiali spacchettati per singolo membro della famiglia non esistono, ma è verosimile stimare che i due dovranno rinunciare a una cifra tra gli 1-2 milioni. Non solo: non godranno più dei benefit indiretti che spettano alla real casa. Per esempio, quando i due giovani sposini si sono trasferiti a Frogmore Cottage, il Grant si fece carico dei costi di ristrutturazione della dimora di Windsor: 2 milioni di sterline. In futuro, Harry e Meghan non beneficeranno di aiuti simili, ma dovranno vivere del solo loro patrimonio; e di eventuali attività professionali.

