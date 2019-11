Harry Potter: come la saga ha influenzato il cinema fantasy Un’analisi sui film che hanno preso ispirazione dal successo del “maghetto” di Stefano BiolchinieAndrea Chimento

3' di lettura

Sono passati diciott'anni dall'uscita del primo film della saga di Harry Potter, «Harry Potter e la Pietra Filosofale», che ha fatto le sue prime comparse in sala nel novembre del 2001.

Da quel momento in poi molti lungometraggi o intere saghe hanno cercato di emulare alcuni elementi del franchise creato dalla penna di J.K. Rowling, senza però riuscire a ripeterne il successo.



In molti hanno ripreso romanzi fantasy del ventesimo secolo, provando ad adattarli per il cinema per sfruttare la scia creata da Harry Potter (oltre che da «Il Signore degli Anelli», altra grande saga cinematografica di enorme successo).



«La bussola d’oro»

Tra tutti, aveva grandi aspettative «La bussola d'oro», film del 2007 diretto da Chris Weitz, con Daniel Craig, Nicole Kidman e Eva Green: si tratta di un adattamento del primo volume (pubblicato nel 1995) della trilogia «Queste oscure materie» di Philip Pullman, che non ha avuto abbastanza successo da vedere poi trasposti sul grande schermo anche i due volumi successivi.



Proprio in queste settimane, però, sta andando in onda la prima stagione di una serie televisiva britannica che riprende i volumi di Pullman e che arriverà in Italia da gennaio su Sky Atlantic: intitolata «His Dark Materials», vede nomi del calibro di James McAvoy nel cast e Tom Hooper dietro la macchina da presa dei primi due episodi.



Le cronache di Narnia

Tentativo ancora più suggestivo è stato quello de «Le cronache di Narnia», saga di sette romanzi di C.S. Lewis, pubblicata tra il 1950 e il 1956.

Nel 2005, dopo anni di attese e rinvii, è uscita una versione cinematografica del romanzo «Il leone, la strega e l'armadio», a cui hanno fatto seguito altri due film tratti da «Le cronache di Narnia», «Il principe Caspian» e «Il viaggio del veliero». La critica, però, l'ha apprezzata poco e al botteghino il secondo e il terzo film non hanno sfondato, tanto che non è ancora chiaro quando e se uscirà il prossimo progetto, relativo all'adattamento de «La sedia d'argento».



L’influenza della Rowling

Molte trasposizioni, però, arrivano direttamente da libri del nuovo millennio, influenzati dai romanzi della Rowling, oltre che dai film che ne sono stati tratti.

Tra questi, in molti ricorderanno il flop di «Eragon», lungometraggio del 2006 ispirato al libro omonimo di Christopher Paolini, primo capitolo del Ciclo dell'Eredità.

A questo film manca completamente l'appeal degno di un prodotto per il grande schermo e il risultato fu talmente sconfortante che non sono stati pensati altri adattamenti della stessa saga.