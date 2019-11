«Harry Potter», la saga che ha fatto la storia del fantasy Ripercorriamo i film con protagonista il celebre maghetto interpretato da Daniel Radcliffe. Il primo capitolo usciva nelle sale diciotto anni fa di Stefano Biolchini e Andrea Chimento

Correva l’anno 2001 ed era il mese di novembre quando il primo capitolo della saga cinematografica di «Harry Potter» faceva il suo esordio in sala. Da allora nulla è stato più uguale per la storia del storia del cinema fantasy.



Dato alle stampe quattro anni prima, il libro di J.K. Rowling «Harry Potter e la Pietra Filosofale» è stato adattato in un lungometraggio che ha superato ogni più rosea aspettativa d'incasso, ottenendo ai botteghini di tutto il mondo circa 978 milioni di dollari.



All'interno della saga, soltanto l'ultimo capitolo «Harry Potter e i Doni della Morte – Parte II» è riuscito a superarlo con oltre 1 miliardo e 341 milioni di dollari complessivi.





In principio

«Harry Potter e la Pietra Filosofale», però, non è stato soltanto l'inizio del franchise, ma anche la prima tappa di un percorso di evoluzione dei personaggi e di una serie di film che (esattamente come i romanzi di partenza) sono cresciuti insieme al protagonista, diventando man mano più adulti nella forma e nei contenuti.



Nel corso del primo film, Harry Potter compie 11 anni e l'intera operazione è semplicemente perfetta per un pubblico di ragazzini che hanno più o meno l'età del maghetto: intendiamoci, il film è adatto a una visione per tutte le età, ma il tentativo degli autori è proprio quello di far immedesimare il più possibile i giovani spettatori con i personaggi e l'obiettivo si può dire perfettamente raggiunto.

Non a caso dietro la macchina da presa è stato chiamato Chris Columbus, autore di diversi cult preadolescenziali come «Mamma ho perso l'aereo».

Columbus punta su una regia per famiglie, pienamente adatta ai toni ancora abbastanza leggeri delle vicende del piccolo mago.