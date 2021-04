Harry's Bar compie 90 anni senza invecchiare. E guarda avanti, da Torcello a New York

Giuseppe Cipriani con Ernest Hemingway.

Un locale testimone per testimoni del secolo. Un giorno degli anni Trenta ai tavolini siedono quattro teste coronate, Alfonso XIII di Spagna, la regina d'Olanda, re Paolo di Grecia e re Pietro di Jugoslavia. Qualche tempo dopo, in anni in cui esisteva ancora un equilibrio tra turisti e cittadini, un'epoca in cui si sentiva la civitas veneziana, entra all'Harry's Bar Ernest Hemingway. Dal 1949 al 1950 avrà il suo tavolo fisso e il suo Martini, che lo scrittore chiama Montgomery «perché - spiegava Giuseppe - voleva rispettare tra gin e vermut le stesse proporzioni che il famoso generale era solito applicare, quando combatteva, tra i suoi soldati e quelli nemici: quindici a uno». Orson Welles invece aveva altre proporzioni, e «lo sentivo arrivare dalla calle, grande come un armadio, entrava e aveva fame e sete. Si mangiava subito due piatti di pierini e beveva tutto d'un fiato due bottiglie di Dom Perignon». Per il suo celebre Bellini, Giuseppe sceglierà il prosecco, unito alla polpa di pesca bianca. E l'arte veneta ispira anche un altro capolavoro, il carpaccio. Un nome, un piatto che ormai conoscono tutti.

Quando, invece, nel 1957 il figlio Arrigo, allora venticinquenne, entra sulla scena dell'Harry's Bar – dopo un tirocinio alla cassa e non solo – i clienti non lo riconoscono. «Dov'è Cipriani?» chiedono. Sono io. «No, quello vero», rispondono. È una donna a intuire che quel giovane uomo, di sublime eleganza nel portamento e nella scelta della cravatta, non è solo l'erede dinastico, ma qualcosa di più. All'Harry's Bar Peggy Guggenheim entrava con i suoi amatissimi cagnolini, sedeva al tavolo, «e quando c'era lei, c'era lei», ricorda Arrigo. Si devono essere capiti al volo, specchio del valore dell'uno e dell'altro, perché Arrigo suggerisce a Peggy di acquistare Palazzo Venier e, anni dopo, Peggy chiede ad Arrigo di essere testimone del suo testamento. Testimoniare il talento, la libertà, l'indipendenza delle idee, l'arte di essere se stessi. Molto Cipriani. Molto Harry's Bar. Molto Venezia.

HARRY'S BAR Per l'anniversario, la famiglia Cipriani, già presente in 12 città, da New York a Hong Kong, annuncia 5 nuovi progetti. Cipriani Resort a Torcello Sull'isola della laguna, dove nel 2015 Arrigo Cipriani ha acquistato un immenso orto dedicato alla coltivazione dei carciofi, a fine 2022 aprirà un resort per 50-60 ospiti. A Palazzo Franchetti a Venezia, Cipriani curerà l'allestimento della sala ristorante, in esclusiva per i visitatori di mostre ed eventi. Cipriani Milano A Palazzo Bernasconi, inaugurerà un progetto di ospitalità completa con due ristoranti, 15 suite, una Socialista Lounge, e un centro benessere e fitness. Casa Cipriani New York Nell'inconfondibile Battery Maritime Building, aprirà quest'estate, il primo club della famiglia: ristoranti, jazz café, salotti, terrazze, un centro benessere e 47 luxury rooms con vista sul ponte di Brooklyn. Harry's Table by Cipriani Nell'Upper West Side, su 2.600 mq, un ristorante, un caffè, una pasticceria, ma anche un mercato dove trovare gli ingredienti della freschezza della cucina italiana.