Harry&Meghan: stop all'utilizzo del marchio «Royal Sussex»

A meno di due mesi dalla loro Guerra di Indipendenza da Buckingham Palace, Harry&Meghan sono già un’anatra zoppa. I Royal Sussex hanno perso la loro gamba più grossa e importante: il titolo Royal.

Elisabetta ha vietato l'uso dell'appellativo “Regale”; la coppia non ha potuto far altro che obbedire, in silenzio.

Divorzio a sorpresa

Dopo la clamorosa bomba del divorzio a sorpresa dalla corona, a gennaio, la Regina aveva riunito tutta la famiglia a Sandringham, la tenuta invernale degli Windsor, per affrontare l'improvvisa e pericolosa crisi della corona, dove mai un reale fino ad ora aveva mai fato un passo indietro: dietro l'apparente serenità del summit, dove la Regina aveva concesso al nipote e nuora di staccarsi dal palazzo e vivere coi propri mezzi, e dietro un fumoso annuncio dove le parti avrebbero discusso i dettagli, la punizione è stata severa.



Addio al marchio Royal

Divieto per il figlio di Lady Diana e l'ex attrice americana di usare il marchio “Royal”.

A volte le parole sono parole sono macigni; in questo caso poi sono milioni che vanno in fumo. La coppia ha speso migliaia di sterline per lanciare il loro sito personale e indipendente.

Fin dall'inizio Harry & Meghan si erano pian piano staccati dalla casa reale britannica, a partire da internet.

Tutti i membri di Buckingham Palace hanno un account comune sui social; i Duchi di Sussex si erano invece fatti il proprio: e dalla primavera dell'anno scorso avevano lanciato anche il loro website personale, auto-proclamatosi “la fonte ufficiale di notizie sui Duchi di Sussex”. Nome: Sussex Royal.



Il sito cambierà nome

Ora il sito andrà chiuso e riaperto con un altro nome, o quantomeno rinominato solo “TheSussex”. I due ribelli di corte avevano anche nel frattempo registrato il nome Sussex Royal come marchio commerciale per un ampia gamma di prodotti e attività, tra cui abbigliamento, cartoleria, libri e materiale scolastico.

In più avevano pure mosso i primi passi per una nuova organizzazione di beneficenza; la Sussex Royal, la Fondazione del Duca e della Duchessa.

Ma dal palazzo sono stati molti chiari: la coppia dovrà procedere a un “re-branding”. Non potranno usare il marchio come avevano sperato, per la gioia del loro conto corrente.

Followers da trasferire

Lo sviluppo rappresenta un grosso colpo per Harry&Meghan che ora dovranno ricominciare daccapo e ri-registrare tutto, dal sito alla fondazione con un nuova etichetta. Non è banale perché la sola pagina Instagram @sussexroyal ha accumulato già 11,2 milioni di seguaci, lo stesso del principe William e Kate, noti sui social con il nome Kensington Royal; e questi follower andranno “travasati” altrove ma molti rischiano di perdersi.

Mentre pianificavano in gran segreto la loro rottura reale e la futura vita in Canada, era parso chiaro a molti che il SussexRoyal.com fosse solo il trampolino per ben altri piani.

Ma ora non solo i piani vanno cambiati ma pure il trampolino è inutilizzabile. Decine di applicazioni del loro nome, da bandana a blocchi per gli appunti, erano state depositate.



Il marchio perde valore

La nuova vita da star milionarie dei social e dei salotti, rischia di franare ancor prima di iniziare. Senza la dicitura “royal” il valore del marchio Harry&Meghan scende e di molto. Un conto è essere ospitati e fare i testimonial come reali d'Inghilterra, ancorché reietti; un conto è farlo da normali cittadini, comuni mortali.

I due conserveranno le onorificenze di Duca e Duchessa di Sussex, perché quelli sono personali. Ma non essere “regali” toglie loro molto appeal, che nel mondo delle celebrità si traduce in cachet molto meno generosi.

