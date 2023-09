Hasbro: i Transformers e Peppa Pig giocano al rilancio del business

Ascolta la versione audio dell'articolo

6' di lettura

«Turnaround». È il vocabolo pronunciato da Chris Cocks, amministratore delegato di Hasbro, alla recente Communacopia & technology conference di Goldman Sachs. Una riorganizzazione, o se si vuole riordino, delle attività - avviati nell’ottobre del 2022 - a fronte di un business che non girava (e non gira ancora) come dovuto. Lo scorso esercizio il colosso statunitense dei giocattoli ha realizzato un giro d’affari di 5,86 miliardi di dollari, in calo del 9% rispetto all’anno precedente (-6% a cambi...