Haval H2 Gpl

H2 rappresenta l’ingresso ufficiale sul mercato italiano di Haval, marchio del Gruppo Great Wall. Il sub di segmento C si presenta con una dotazione di eccellenza e un invidiale rapporto qualità/prezzo. Disponibile anche alimentazione a Gpl, H2 è equipaggiato con avanzati dispositivi di sicurezza attiva e passiva, a partire da soluzioni di base come quella del bloccaggio automatico porte a 15 km/h, oltre a sensori di parcheggio, telecamera posteriore e sistema Blind Spot per la visualizzazione dell’angolo cieco. Grazie a un’ampia gamma di colori che include anche abbinamenti bi-tono, è possibile dare libero sfogo alla propria fantasia per creare la propria auto su misura.



Per saperne di più clicca sul listino



