Haval H2 – suv economici

Haval H2 rientra nella selezione di suv economici selezionati grazie ad un prezzo a partire da 18.800 euro. H2 rappresenta l’ingresso ufficiale sul mercato italiano di Haval, marchio del Gruppo Great Wall. Il SUV di segmento C si presenta con una dotazione di eccellenza e un invidiale rapporto qualità/prezzo. Disponibile anche alimentazione a GPL, H2 è equipaggiato con avanzati dispositivi di sicurezza attiva e passiva, a partire da soluzioni di base come quella del bloccaggio automatico porte a 15 km/h, oltre a sensori di parcheggio, telecamera posteriore e sistema Blind Spot per la visualizzazione dell’angolo cieco. Grazie a un’ampia gamma di colori che include anche abbinamenti bi-tono, è possibile dare libero sfogo alla propria fantasia per creare la propria auto su misura. Nel dettaglio la versione selezionata è la H2 Easy lunga 437 cm, larga 181 cm, alta 171 cm con un bagagliaio da 300 a 890 litri. Nella versione H2 Easy costa 18.800 euro con motore a GPL di 1.497 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 106 kW/144 cavalli ed una coppia massima di 206 Nm a 2.600 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 15 litri. Le emissioni di CO2 sono di 179 g/km. La velocità massima raggiungibile è di 190 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.605 kg.

Per saperne di più clicca sul listino