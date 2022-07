Havea cresce con le partnership e punta sull’Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il gruppo Havea cerca soci per accelerare il suo sviluppo. BC Partners, società di investimento, ha infatti avviato trattative con 3i Group e Cathay Capital per acquisire una partecipazione di maggioranza nell’azienda fondata nel 1975 con sede in Francia attiva nel settore natural healthcare con i marchi marchi Aragan, Biolane, Densmore, Dermovitamina e Vitavea.

Questa nuova partnership sosterrà il gruppo cosmetico nell’accelerazione della sua strategia di forte crescita organica e servirà a fornirgli i mezzi per incrementare il ritmo degli investimenti, in particolare per effettuare acquisizioni di aziende complementari, continuando a puntare sulla digitalizzazione.

3i ha investito in Havea nel 2017 e ne ha sostenuto la crescita, più che raddoppiando le sue dimensioni, portandola a un fatturato 2021 di 212 milioni, una crescita organica di oltre il 10% all’anno, 800 dipendenti e 5 acquisizioni in 5 anni con un’importante presenza in particolare in Italia (il più grande mercato europeo per gli integratori alimentari) e in Belgio.

Allo stesso tempo ha focalizzato il suo portafoglio attorno a 5 marchi strategici e ha implementato una strategia distributiva multicanale e digitale.

«L'operazione in corso va nella direzione di sostenere, e ulteriormente accelerare, lo sviluppo del gruppo a livello internazionale, sia in termini di crescita organica che di acquisizione di realtà complementari alle nostre - commenta Fabio Guffanti, nuovo ceo di Havea Italia -. Da qui ai prossimi anni, l’azienda sarà sempre più tra i protagonisti internazionali dell'healthcare naturale, grazie ad un portafoglio di marche di qualità, naturali, con forte legittimazione scientifica, e un approccio totalmente trasversale dal punto di vista dei canali distributivi».