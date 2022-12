Havea Group continua la sua espansione in Europa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Havea, gruppo di natural healthcare, ha acquisito Bears with Benefits, un marchio tedesco digital native specializzato in integratori alimentari per il benessere e la bellezza delle donne. Forte del suo successo in Germania, Bears with Benefits ha allargato la sua attività a Italia e Francia dal 2021 e Svizzera dal 2022 raggiungendo circa 15 milioni di euro di fatturato nel 2022.

«Questo marchio giovane e agile con cui condividiamo molti valori fornirà al gruppo ulteriori competenze digitali - commenta Nicolas Brodetsky, ceo di Havea -, nonché l’esperienza nella creazione di una comunità di 150mila membri, associati a un modello direct to consumer».

Questa operazione, la sesta in sei anni, rappresenta la prima con il nuovo assetto azionario di Havea Group, realizzato l'11 ottobre 2022 con l'ingresso nel capitale da parte di BC Partners e di PSP Investments. E rafforza la strategia dell’azienda di diventare leader europeo nel settore natural healthcare attraverso la crescita organica dei suoi marchi e all’accelerazione nelle acquisizioni, dopo aver rafforzato la sua posizione in Belgio (con ixX pharma) e in Italia (con Pasquali Healthcare) dove il gruppo ha recentemente inaugurato un nuovo quartier generale a Milano e ha rinforzato il management della filiale italiana guidata dal ceo Fabio Guffanti con l’ingresso di Davide Gibertini nel ruolo di direttore commerciale, Laura Auciello e Alessia Busatti, in qualità rispettivamente di responsabile marketing e product manager del brand Dermovitamina.