Hawaii in fiamme

È di 36 morti il bilancio delle vittime degli incendi a Lahaina, nelle Hawaii. Lo ha comunicato la contea di Maui in una dichiarazione pubblicata sul proprio sito web. Gli incendi, alimentati dai forti venti dell’uragano Dora che passava molto più a sud, hanno colto di sorpresa l’isola di Maui. I roghi sono andati avanti per tutta la notte, costringendo adulti e bambini a tuffarsi in mare per sicurezza. Incalcolabili i danni: le autorità hanno riferito di 271 strutture danneggiate o distrutte dalle fiamme, che si aggiungono a decine di feriti.

Incendio alle Hawaii, il fuoco devasta l'isola di Maui, 36 morti