Pochi dubbi sul ruolo di He Lifeng, zar dell’economia che negli ultimi cinque anni è stato a capo dell’autorità per lo sviluppo e le riforme, l’ente che valuta, in altri termini, dove allocare le risorse per lo sviluppo del Paese. Liu He, l’attuale numero uno dell’economia, a capo della cabina di regia delle crisi finanziarie, il negoziatore con gli Usa, andrà in pensione. Come sostituto chi meglio di He Lifeng che ha accompagnato Xi Jinping nel mondo dove c’erano da siglare accordi e intese?

