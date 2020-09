Head-up display con realtà aumentata

Enyaq iV è il primo modello Skoda dotato di Head-up display con tecnologia di realtà aumentata, che suddivide le informazioni in due campi di visualizzazione. In un campo ravvicinato bidimensionale, situato sul parabrezza in corrispondenza dell'area visiva più prossima al conducente, oltre alla velocità attuale e ai segnali stradali, vengono visualizzate anche informazioni dei sistemi di assistenza e indicazioni di navigazione. L'area di proiezione per la realtà aumentata è invece più grande e si trova più in alto sul parabrezza, nel campo visivo del conducente. È orientata verso la strada davanti al veicolo, in cui proietta simboli più grandi come frecce di direzione legate alle indicazioni di navigazione e l'attività dell'Adaptive Lane Assistant o del cruise control adattivo; inoltre vi compaiono segnali stradali o avvertimenti. La posizione del campo di visualizzazione sul parabrezza, la selezione e il colore delle indicazioni e la luminosità sono regolabili attraverso il menu del sistema di Infotainmen