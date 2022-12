Healthcare Summit 2022, Schillaci: «Più risorse alla sanità. Ora rafforzare la rete territoriale»

Per il ministro, che ha sottolineato come i «costi sono aumentati», è necessario «trovare soluzioni per far funzionare le strutture territoriali e far si’ che i cittadini le vedano come strutture sicure. Stiamo lavorando da subito su questo dossier perché non basta solo edificare, ma le case di comunità devono entrare in un sistema di medicina territoriale e bisogna armonizzare queste strutture: penso alle reti delle farmacie».

Covid sorvegliato speciale

Sul fronte della pandemia, il ministro ha spiegato: «Guardiamo con attenzione al Covid: non è più come tre anni fa, ma invitiamo le persone più fragili a vaccinarsi».

L’intervento all’Healthcare Summit organizzato da Il Sole 24 Ore ha dato l’occasione di tornare anche sulle problematiche del personale sanitario.

«II personale sanitario merita rispetto. Il mio impegno è di rivalutare il trattamento economico di chi opera nel servizio sanitario nazionale. È il primo provvedimento che speriamo possa essere anticipato al 2023. Sicuramente c'è l'impegno con le Regioni di destinare appena possibile un maggiore finanziamento per retribuire tutti gli operatori sanitari per far si’ che il sistema sanitario nazionale possa ritornare a essere attrattivo».

Gli extracosti e il ruolo delle regioni

Secondo il ministro della Salute Orazio Schillaci sul tema degli extracosti per il sistema sanitario serve un accordo con le Regioni. «C'è il ministero della Salute - ha chiarito - ma ci sono anche le Regioni e ci deve essere una collaborazione virtuosa tra il ministero, il Governo e le Regioni».