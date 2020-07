Healthy food, maxi polo della frutta secca dall’integrazione tra Besana e Importàco

Un progetto quindi nato mesi fa ma di certo accelerato anche dall’emergenza Covid. «Nei mesi post emergenza – aggiunge Calcagni – stimiamo un forte sviluppo sui mercati per i prodotti salutistici a base di frutta secca di qualità. Segmento nel quale nel nostro caso, a differenza di alcuni dei nostri principali concorrenti, possiamo anche offrire importanti garanzie in termini di sostenibilità ambientale e sociale».

Integrazione del portafoglio prodotti, economie di scala e internazionalizzazione sono i tre pilastri alla base dell’operazione. Importaco oltre alla frutta secca è specializzata nelle bevande naturali mentre Besana anche grazie al contratti di coltivazione in Asia Centrale e adesso anche Ucraina vanta importanti volumi di prodotto nei settori delle nocciole, dei pistacchi e di altre tipologie di frutta secca. Ma soprattutto il partner spagnolo è molto forte nel canale della grande distribuzione in particolare iberica (è fornitore della catena Mercatona) mentre Besana esporta in più di trenta diversi paesi. «Per imprese trasformatrici come le nostre – aggiunge Calcagni – è poi fondamentale presentarsi sul mercato delle materie prime con un potere contrattuale che con questa partnership viene fortemente rafforzato per entrambi».

E un ruolo di primo piano avrà anche l’innovazione soprattutto quella di processo ma anche quella commerciale con un maggior ricorso all’e-commerce. «Stiamo affiancando i nostri fornitori nel rafforzamento delle proprie produzioni in particolare di nocciole e mandorle – aggiunge Calcagni –. In Ucraina stiamo sperimentando nuove varietà di pistacchio che meglio di altre si adattano ai cambiamenti climatici e ai diversi terreni e che grazie alla smart agricolture invece di entrare in produzione in dieci anni garantiscono i primi raccolti entro quattro anni. Sul fronte commerciale una delle eredità positive dell’emergenza Covid è il maggior ricorso all’e-commerce da parte dei consumatori».