Hedberg: «Troppi ostacoli sul 5G» Modello wholesale vincente per la rete

Innanzitutto siamo soddisfatti come clienti di questo modello, non sentiamo la necessità di “possedere” l’infrastruttura. Inoltre siamo soddisfatti del rollout di Of, ma in questo processo loro stanno riscontrando sostanzialmente le stesse problematiche che abbiamo noi con il 5G. Investire in qualcosa dove non c’è un quadro regolamentare semplice e chiaro è difficile e quindi perché dovremmo farlo ora? Tuttavia siamo aperti a questa possibilità. Ma dipende dalle prospettive.

Tim ha definito “fallimentare” il modello wholesale, dicendosi pronta ad avere il controllo.

La decisione non è solo di Tim. Cdp e gli altri azionisti dovrebbero trovare un accordo. Ma non basta: dovrebbe esserci un’approvazione da parte delle autorità, nazionali ed europee. Per la fusione tra Wind e 3 Italia, l’Antitrust Ue ha richiesto l’ingresso di un quarto operatore mobile sul mercato. Come cliente non vogliamo veder perdere altri tre anni nell’attesa di valutazioni e approvazioni. Non vogliamo distrazioni, ma andare avanti con il rollout. Questo è tanto più importante oggi, con le persone che studiano e lavorano da casa.

L’emergenza coronavirus può rallentare il 5G in Italia?

Noi vediamo nel 5G una grande opportunità, abbiamo modernizzato la nostra rete, che è “5G ready” e abbiamo fatto un buon lavoro nella sperimentazione a L’Aquila e a Prato. Ma ci sono due ostacoli. Innanzitutto sulle autorizzazioni: ci sono 229 comuni che hanno detto “no” in vario modo agli impianti 5G. Senza parlare delle fake news sul legame Covid-5G. Come settore abbiamo investito 6,5 miliardi nelle aste pubbliche per le licenze delle frequenze 5G e ora non siamo nelle condizioni di proseguire il rollout. Occorre il sostegno del Governo. Inoltre abbiamo limiti elettromagnetici in Italia che sono più molto stringenti rispetto al resto dell’Europa.