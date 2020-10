Hedberg (WindTre): «Rete unica? Sì, ma con modello wholesale only» Per l'amministratore delegato dell'azienda è «fondamentale investire in nuove reti, ma anche nella formazione» di Simona Rossitto

Jeffrey Hedberg, ad di WindTre

Per l'amministratore delegato dell'azienda è «fondamentale investire in nuove reti, ma anche nella formazione»

5' di lettura

WindTre favorevole alla rete unica per portare la connessione Internet in tutto il Paese, ma a patto che la nuova società abbia «un modello di business wholesale only», cioè che non faccia al contempo il fornitore all'ingrosso di banda ultra-larga e il concorrente nella vendita ai clienti. E' la posizione di Jeffrey Hedberg, amministratore delegato di WindTre, dopo l'apertura del confronto con Governo e Cdp sul progetto di rete unica che coinvolge Tim e Open Fiber. In un momento in cui, alla luce delle risorse che metterà a disposizione il Recovery Fund, la digitalizzazione del Paese è al centro del dibattito politico e imprenditoriale, Hedberg ricorda inoltre che «occorre investire sui servizi pubblici basati sul 5G» per non perdere il vantaggio accumulato dall'Italia in questa tecnologia. E' fondamentale, inoltre, colmare il digital divide con la fibra ottica, ma, privilegiando un approccio pragmatico: ad esempio, dice Hedberg, «la tecnologia Fwa potrebbe dare un contributo importante ad accrescere rapidamente il numero di famiglie e imprese in grado di accedere alla rete a banda ultralarga».



Il Consiglio europeo ha deciso che almeno il 20% dei fondi del Recovery and Resilience Facility sarà destinato al digitale. Quali ambiti, tra 5G, banda ultra-larga, data center e altre tecnologie, secondo voi soffrono del maggiore ritardo e quindi dovrebbero avere priorità nei progetti?



L'Italia ha gestito in modo molto efficace la crisi pandemica e adesso può rilanciarsi nel quadro internazionale anche grazie alle reti 5G e ultrabroadband, che hanno reso possibile la continuità produttiva e l'erogazione di servizi in molti settori. Noi e le altre aziende di telecomunicazioni abbiamo già investito molto sulla rete 5G e ora il Paese ha un vantaggio oggettivo rispetto ad altri. Per sfruttare questo vantaggio è necessario muovere i passi successivi: investire sui servizi pubblici basati sul 5G per realizzare un salto di qualità a beneficio di famiglie e imprese, a partire dalla sanità, con i modelli di eHealth, e sostenere gli investimenti delle imprese manifatturiere nel campo dell'Internet of Things per accelerare sull'Industry 4.0.



Oltre alle carenze nell'infrastruttura, l'Italia, come mostra l'indice Desi, ha un grande ritardo nelle competenze digitali, reso evidente nel periodo del lockdown. Come, secondo voi, si potrebbe superare questo gap?



Sviluppare le competenze e i talenti è una sfida ancora più complessa di quella infrastrutturale, ma è altrettanto importante. Ognuno può fare la propria parte passando dalla retorica all'azione. In WindTre abbiamo varato un transformation plan che è stato molto apprezzato anche dai sindacati, proprio perché prevede ingenti investimenti nella formazione. Uno sforzo che coinvolge le università pubbliche e private e altri partner. Il Paese ha bisogno di accelerare il passaggio dal mondo della formazione a quello aziendale attraverso programmi e iniziative coerenti con l'evoluzione della domanda di lavoro. Che cambia rapidamente, quindi è necessario che la formazione venga organizzata in modo più elastico, più adattativo.