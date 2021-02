Hedge fund in campo per la decarbonizzazione Si studia l’ipotesi di uno strumento, finanziato con le risorse del Recovery fund, per sterilizzare il rischio di prezzo a lungo termine e fare decollare il mercato dei Ppa. L’esperienza di Duferco, Ori Martin, Acciaierie Venete e Cogne di Matteo Meneghello

Un hedge fund per far decollare definitivamente il mercato dei power purchase agreement in Italia. C’è chi ci sta pensando seriamente, visto che il settore si muove ancora a rilento, soprattutto dopo il crollo dei prezzi dell’energia dell’anno scorso, che ha di fatto paralizzato il settore. Uno dei pionieri in Italia del Ppa è Antonio Gozzi, presidente di Duferco Italia holding, gruppo che, oltre all’attività siderurgica, comprende anche un ramo nel settore dell’energy attraverso Dxt, Duferco Commodities. «Il primo Ppa ce lo siamo fatto in casa - spiega -, avendo l’ambizione di realizzare il primo laminatoio interamente green d’Europa nella nostra acciaieria di San Zeno, in provincia di Brescia». Poi, Duferco, ha condotto in porto altri due contratti con altrettante acciaierie italiane, uno con Ori Martin, sempre di Brescia, l’altro con Acciaierie Venete, di Padova, l’azienda del presidente di Federacciai, Alessandro Banzato.

«L’Italia - spiega Gozzi - ha già una dotazione impiantistica largamente elettrosiderurgica, e per questo è avvantaggiata nel cammino verso la decarbonizzazione rispetto al resto d’Europa, legata prevalentemente al ciclo integrale. Bisogna solo intervenire sulla Co2 implicita legata all’energia elettrica acquistata per il funzionamento del forno elettrico e per i forni di riscaldo dei semiprodotti».

Il Ppa sembrerebbe la soluzione ideale, ma il rischio legato al prezzo a lungo termine sta ancora rallentando la diffusione dello strumento. «Non c’è mercato a termine, e quindi manca una eventuale liquidità per sterilizzare il rischio che una oscillazione verso il basso del prezzo dell’energia rinnovabile renda non conveniente l’investimento in un contratto di acquisto decennale a prezzo fisso».

Hedge fund in soccorso

«All’inizio abbiamo pensato a uno strumento pubblico - spiega Gozzi - ma non è una proposta percorribile, non si può pensare che sia lo Stato a garantire che il prezzo dell’energia resti costante. Un hedge fund, invece, può funzionare, e potrebbe beneficiare dei fondi del Recovery, visto che lavorerebbe a una mission coerente».

L’idea è che il fondo intervenga a coprire eventuali oscillazioni verso il basso. «Quando il contratto Ppa è out of money, come è successo l’anno scorso - spiega Gozzi - il fondo interviene a indennizzare in tutto o in parte il contraente. Quando invece il contratto va in money, come per esempio in questo momento, allora una parte del guadagno può essere girato al fondo».